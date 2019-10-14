Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Bileşimini Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının ikinci birleşimi bugün Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen operasyona destek mesajının verildiği toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada: “Çarşamba günü biliyorsunuz Suriye’ye harekat başladı. Rabbim oradaki askerlerimize sağlık, sıhhat, afiyet,sıkıntısız bir şekilde anne,babalarına,eşlerine kavuşmayı nasip eylesin. Anadolu’da yaşamak farklı bir mekana sahip olmak demek, eski dünyanın yaşamış olduğu, yerde yaşamamız hasabiyle,belki dünya merkezini teşkil ediyoruz. Dolayısıyla birçok insanın, dünya ya hakim olmak isteyen güçlerin bu topraklar üzerinde emelleri var, çalışmaları var. Ortalığı karıştıran esas İngilizler, esas İsrailliler, bunu hepimiz biliyoruz. Ama Amerika herkesin maşası. Bugün Suriye’de bazı bölgelerde, pkk, pyd, artık ismi her ne olursa olsun, onlarla bizi karşı karşıya getirdi,bıraktı. Binlerce tırla silahları getirdi ve oraya bıraktı. Sanki bugün bize bir iyilik yapmış gibi bizim oraya müdahalemize müsaade ediyorlar. Aslında müsaade değil belki bizim zorlamamız neticesi.Ama inşallah şuana kadar basında bize yansıyan yönüyle çok büyük zayiatımız yok” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in konuşmasından ardından Battalgazi Belediye Meclisince bildiri yayınlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi ikinci birleşiminde gündem Maddeleri arasında yer alan 15-19 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan 9’uncu Uluslar arası Film Festivaline nakdi yardım yapılması karara bağlandı. Kurumlar arasında imzalanacak olan sözleşmeler için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verilmesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi ikinci oturumunda 2020 yılı Performans programı görüşülüp onaylanırken, 2020-2024 yılları arası Malatya Battalgazi Belediyesi stratejik planı görüşülerek onaylandı. Belediye Meclisinin 3. Bileşimi 15 Ekim 2019 Salı günü saat 13.30’da yapılacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)