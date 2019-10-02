Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Battalgazi Belediyesinin Ekim ayı Meclis toplantısı yapıldı. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ağırlık olarak imar konuları görüşüldü. Milli Eğitim Müdürlüğünün okul yapılması için gelen talebi Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan plan değişikliği kabul edildi.

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Palanın meclis üyelerine verildiği ve incelenmesi için bir sonraki meclis toplantısına ertelendiği toplantıda, 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve 2020 Mali Yılı Ücret tarifelerinin görüşülmesi için Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi karara bağlandı.

Meclis Toplantısında yapılan çalışmalar ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Meclisine bilgilendirme yapıldı. Çevre Yolunun altının ıslah çalışmaları, İspendere bölgesindeki yeni peysaj çalışmaları ile ilgili bilgi veren başkan Güder, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı listesine girmesi için ICOMOS yetkilisinin gelip raporlama çalışmalarını yapması ile ilgili bilgiler verildi.

Başkan Güder yaptığı açıklamada: “Geçen hafta UNESCO’nun ‘ICOMOS’(Anıtlar ve Sitler Yüksek Konseyi) ilimize ziyarette bulundular ve yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Çalışmaların yeterli olup olmadığı ve kriterlerin uygun olup olmadığı, kriterlerin uyup olmadığı ile hangi kriterlerin eksik kaldığı hususunda çalışmalarını yapmış oldular. Arslantepe 2014 yılında Battalgazi Belediyemizin iştiraki ile geçici listeye alınmış oldu ve bu dört yıllık süreç içerisinde onla ilgili çalışmalar yapıldı. 2019 itibariyle de kalıcı listeye alınması için tekrar müracaat yapıldı. Tur güzergahları nasıl olabilir, bunları da ilettik. Göbekli tepe, Nemrut, Harput ve Arslantepe güzergahı olabilir. Bunlar gibi bir çok güzergah çalışmaları da yapıldı ve sunuldu. 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da Malatya günleri var. Bu tarihler arasında oradaki iş adamlarımız ile beraber, Arslantepe ile alakalı bir toplantı yapmak arzusu içindeyiz” dedi.

‘Kiralık araçları satın alarak belediyemizi büyük külfetten kurtardık’

Battalgazi Belediyesi olarak kullanılan kiralık araçların satın alınması ile ilgili bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, alınan araçların belediyeye maliyetinin 8 milyon 600 bin liraya mal olduğunu söyledi. Araç alımının eksperlerden gelen raporlar doğrultusunda alındığına dikkat çeken Başkan Güder, sıfır araç alımının yapılması halinde belediye bütçesine 25-30 milyon liralık bir yük getirmesinin önüne geçildiğini söyleyerek: “Biz, belediyenin bir lirasının boşa gitmemesi için çaba sarf ediyoruz. İstanbul’a gitme nedenlerimizden birisi de Belediyedeki araçlarımız ile alakalıdır. İlk göreve geldiğimizde yapmış olduğumuz çalışmaların ardından araçlarımızı kiralamak yerine satın almamızın belediyemize daha uygun olacağını düşünmüştük. Bu kararımızda da haklı çıktık. Biz araçlarımızı sıfır aldığımızda en az belediyemizi 25-30 milyon borçlandırmamız gerektiğini ve bizlere büyük bir külfet getireceği kanaatine varmıştık. Elimizde bulunan araçlarımızın ekspertizlerini yapmış durumdayız . KDV dahil temizlik araçlarımızı 8 milyon 600 bin liraya aldık. Biz bu araçlara ayda 900 bin lira para ödüyorduk. Yani 10 ayda biz, araçlarımızı amorti etmiş olacağız. Binek araçlarımızı içinde 21 tane binek aracımız vardı, aylık 80 bin civarında kira veriyorduk. Zaten anlaşmamız bitmiş durumda. Yeni bir anlaşma yapmış olsaydık yine 80 - 90 bin civarında ödemeler yapacaktık. Binek araçlarımızı da 2 yıl gibi süre içinde sıfır şeklinde aldığımızda kiraya öder gibi bankaya ödeyeceğiz. Onları da sıfırlamış olacağız”dedi.

Bir sonraki birleşim 14 Ekim Pazartesi saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)