Battalgazi Belediye Personeline İş Güvenliği Semineri

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde, Battalgazi Belediyesi tarafından personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi. Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen seminere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de katıldı. Seminere katılan Başkan Güder’e, Belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Baştemsilcisi olarak Baret ve Yelek armağan edildi. Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği seminerlerin yılsonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

“İŞ GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU”

İş Güvenliği ve Sağlığına Belediye olarak büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün yapılan seminerin sizler ve bizler için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum. Okumanın ve bilinçlenmenin beşikten mezara kadar sürdüğünü hep beraber izliyoruz. Biraz önce bir abimiz geldi; Kayserili bir iş adamı. 72 yaşında farklı bir alana yönelmiş ve o alanda kendini çok iyi geliştirdiğini ifade ediyordu. Kendisiyle oturduk sohbet ettik ve şunu anladım ki, bizim her zaman bilgiye ve bizim her zaman tecrübeye ihtiyacımız var. Bilgi sadece bir anlam ifade eder mi? Etmez. Tecrübe yalnız başına bir anlam ifade eder mi? Tabi ki etmez. Büyük zatın birisi şöyle diyor;Siz bilgiyi tecrübe ile beslerseniz ancak o kalıcı olur. O amaç hasıl olmuş olur ama birini birinden ayırırsanız o zaman anlamını yitirir. Tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Yaşamımızın aslında her anı risk altında. Allah korusun şuan bir deprem olsa hepimiz bir iş kazası veya doğal bir kazayla karşı karşıya kalabiliriz.Yolda yürürken ayağımızın takılıp düşmemiz sonucu yaralana biliriz. Kullandığımız alet ve ekipmanlar burada. Genelde gördüğümüz kadarıyla arkadaşlarımızın birçoğu bu aletleri kullanan arkadaşlarımız. Belki burada anlatılacakları hepiniz biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var.Arapça da bir atasözü vardır, “Tekrarlayın, tekrarlayın ve tekrarlayın” yüz seksen kere de olsa yine tekrarlayın.Tekrarlayanlar hiç bir zaman zarar görmezler.İşte bizde sürekli bildiklerimizi birbirimizle paylaşacağız.Birbirimizi uyaracağız.Bizler birbirimizin aynası olacağız.Bir hocayı televizyonda izlemiştim. Türkiye ile Avrupa’yı kıyaslamıştı. Aslında biz Avrupa’dan çok öndeydik ama biz değerlerimizi kaybettiğimizden dolayı onların gerisine düştük. Bizler, Battalgazi Belediyesi çalışanları olarak bulunduğumuz her ortam da her davranış ve tutumumuz ile örnek olmalıyız. İşimizi seveceğiz. Çalışkanlığımızla da örnek olacağız. Hata yapan kardeşlerimiz varsa da onları uyaracağız. Kontrollü hayatlar ve hareketler her zaman riskleri azaltır. Burada verilen eğitimi dinleyelim, öğrenmenin esası uygulamaktır. Uygulamadığınız bir öğrenme size yüktür. Öğrendiğiniz bir bilgiyi severek uyguladığınız zaman, yaptığınız işten zevk alırsınız. Bundan dolayı öğrendiğiniz bilgileri uyguladığınız zaman sizlere yardımcı olur ve sizlere yük olmaz. Bizler, Battalgazi Belediyesi olarak temizlik işlerimiz bütün Malatya’ya örnek oldu ve Malatya’yı bir seviyeye taşıdı. Sizlerden ricam bu standardı korumanız. Koruyacağınıza da eminim. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Yapılan bu seminerin, eğitimin sizler için ve bizler için faydalı olmasını temenni ediyorum. Hocamıza da, sizler için burada anlatacağı bilgiden ve emekten ötürü kendilerine şahsım adına teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)