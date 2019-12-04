Battalgazi Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının Aralık ayı ilk birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. İmar ağırlıklı görüşülen maddeler imar komisyona havale edilirken, Meclise Başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bazı konularda detaylı bilgiler verdi.

HANIMINÇİFTLİĞİ VE ORDUZU MAHALLESİNİN İMAR SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği ve Orduzu Mahallelerindeki imar konusunda son durumu meclisle paylaşırken, “Hanımçiftliği ve Orduzu Mahallesi’ni kapsayan bu gündem maddesi üzerinde çalıştığımız ve Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından da üzerinde çalışılıp daha sonra askıya çıkarılıp, itirazlar büyükşehir belediyesi meclisince değerlendirildi. Kısa süre içerisinde askıya çıkaracaklar. İkinci itiraz süresi olur ise tekrar değerlendirilecek. Biz Battalgazi’de işlerin daha hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için Büyükşehir Belediyesi kendi çalışmalarını yürütürken biz de Belediye olarak çalışmalarımızı hızlandırıp, en azından oradaki gelecek yazıyı beklemeden, çalışmamızı yürütüyoruz. “ dedi.

“DERME DERESİ İHALESİ BU AY İÇERİSİNDE YAPILACAK”

Derme Deresi Islah Projesi hakkında meclise bilgiler veren Başkan Osman Güder, “Çevreyolu altı kavramının ortadan kaldırılması için, o bölgelere daha fazla yatırım götürülmesi, yapılabilmesi için Derme Deresi Islah Projesi ile ilgili de çalışmalarımızı yaptık. Geçtiğimiz cuma günü yaptığımız telefon görüşmesinde oranın bu ay içerisinde hem proje hem yapım ihalesi yapılmış olacak. Battalgazi’miz için çok önemsediğimiz projelerden bir tanesiydi. İnşallah oranın 2020’de yapımına başlanmış olacak. Etap etap olsa dahi Derme Deresi’ni ıslah edip Battalgazili hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. DSİ ıslah çalışması yaparken, bizde peyzaj çalışmalarını aynı paralelde yapmış olacağız. Şuan arkadaşlarımız oradaki proje üzerinde çalışıyorlar. Çınar Park nasıl Malatya’mıza kazandırılmış güzel bir mekan ise orayı da inşallah Battalgazi’mizin istifadesine sunmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MELİK SUNULLAH MESCİDİ VE TÜRBESİ’NİN RESTORASYONU YAPILIYOR

Battalgazi ilçesinde bulunan Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi’nin restorasyon çalışmalarının yapılacağını da hatırlatan Güder, “ Bölgemizde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulunda projesini geçirdiği Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi bulunuyor. Bu tescilli yapının Battalgazi’mize kazandırılması için bizim Belediyemize ait olan kapalı yolda 23 metre kare mülkiyetimiz var. Bunu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devir etmemiz gerekiyor. Bu eserin ayağa kaldırılması için bu devirin uygun olacağı kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.

ESKİMALATYA MAHALLESİ’NEKİ BİNA DİŞ HASTANESİ’NE DEVREDİLDİ

Başkan Osman Güder, Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait binanın Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmet birimi olarak kullanılması amacı ile Malatya Sağlık İl Müdürlüğüne 2 yıllığına tahsis edileceğini de sözlerine ekledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)