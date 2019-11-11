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11 Kasım 2019 Pazartesi 11:34

Battalgazi Belediyesi Bin Fidanı Toprakla Buluşturarak ‘Geleceğe Nefes Ol’du

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı daha yeşil bir Türkiye için ‘Geleceğe nefes ol’’ kampanyası kapsamında Battalgazi ilçesinde fidan dikimi yapıldı. Hasan Basri Korucuk mevkiinde bulunan alanda fidan dikimi yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Amacımız yeşil bir dünya, temiz bir çevre” dedi.

Battalgazi Belediyesi Bin Fidanı Toprakla Buluşturarak ‘Geleceğe Nefes Ol'du
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan fidan dikimi kampanyası dahilinde Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikimi hedefleniyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi tarafından Hasan Basri Korucuk mevkiinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da kampanyaya katılarak, fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanı dikip su döken Başkan Osman Güder, yaptığı açıklamada “Tarım Bakanlığımızın başlattığı, 11 milyon ağacı toprakla buluşturma ve geleceğe nefes ol, kampanyayı Battalgazi’mizde sayın Kaymakam’ımız Abdül Kadir Duran ile beraber gerçekleştirmiş olduk. Şuana kadar bin çamımızı toprakla buluşturduk. Amacımız yeşil bir dünya, temiz bir çevre. Sağlıklı, temiz çevre ile beraber sağlıklı bir toplumu oluşturma adına bu çalışmamızı yapıyoruz. Peygamber efendimizin ‘kıyametin kopacağını bilsen dahi, veyahut o an da elinde bir fidan varsa toprakla buluştur’ hadisinin muhataplarıyız. Çevremizi koruma, kollama ve yeşille buluşturma adına Battalgazi Belediye olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bugüne kadar binlerce, on binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonraki süreçte kıyametin kopacağını bilsek dahi, elimizdeki fidanı toprakla buluşturmak için çaba sarf etmemiz lazım. İnsanların temiz oksijene ihtiyacı var. Bu oksijeni oluşturma adına üzerimize yükümlülük olan bu görevi yerine getirmek istiyoruz.” dedi.

Kaymakam Abdül Kadir Duran da “Kampanya dahilinde Battalgazi Belediyesinin belirlediği bu sahada bin fidanı toprakla buluşturmuş olduk. Başkan Bey Peygamber efendimizin hadisinden yola çıkarak, biz Müslüman Türk milleti olarak ahlakımızda, örfümüzde, adetimizde olan bir şeyden bahsetti. Bu duygu ve düşünce ile hareket eden insanlar olarak biz de yeşile önem veriyoruz. Zaten Malatya’mızda yeşil Malatya olarak bilinen bir kenttir. Daha da yeşillendirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu kampanya çerçevesinde de birçok noktada fidanları toprakla buluşturup geleceğe nefes olacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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