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05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:57

Battalgazi Belediyesi, Camilerin Temizliğine Büyük Önem Veriyor

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla camilerde yaptığı periyodik temizlik çalışmalarına ağırlık verdi.

Battalgazi Belediyesi, Camilerin Temizliğine Büyük Önem Veriyor
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Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerin temizliğini sürdüren Battalgazi Belediyesi, bu kapsamda Battalgazi Miralay Şah Ali Bey Camii’nde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Camilerin temizliğine büyük önem veren Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan camilerin periyodik temizliğini yapmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi camilerde yapılan temizlik çalışmalarına ağırlık veren Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Battalgazi Miralay Şah Ali Bey Camii’nin temizliği gerçekleştirdi. Battalgazi Miralay Şah Ali Bey Camii İmamı Osman Sığırcı, verilen hizmetten dolayı Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Bayram öncesi camimizin genel boya ve badana, temizlik ihtiyaçları vardı, onları yaptık. Genel temizlik içinde Battalgazi Belediyemiz tarafından temizlik ekibini istedik. Allah razı olsun, onlarda Bayram öncesi bizleri kırmayarak ekiplerini gönderdiler. Camimizin genel olarak temiz bir görün alamsı için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Belediye Başkanımız ve temizlik işlerine çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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