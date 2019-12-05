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05 Aralık 2019 Perşembe 14:36

Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Mahallesi’ne Sıcak Asfalt Serimi Yaptı

Asfalt çalışmalarında hız kesmeyen Battalgazi Belediyesi, daha önce kilit taşı olan Hanımınçiftliği Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi yaptı.

Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ne Sıcak Asfalt Serimi Yaptı
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Kilit taşı sökülen Hanımınçiftliği Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, asfalt serim makinesi ekskavatör ile sıcak asfalt serildi. İhtiyaca göre çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından tam not aldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

DÖNMEZ: “MAHALLEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, yeni yapılan çalışmalar sonucunda mahallenin çehresinin değiştiğini ifade ederek, “Osman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce bu yolumuz kilit taşıydı ve mahalle olarak istediğimiz randımanı alamamıştık. Sürekli su patlağı oluyordu ve mahalle halkımız rahat edemiyordu. Osman Güder başkanımız çevreyolunun alt tarafındaki mahallelere çok güzel hizmetler yapıyor. Eğer böyle devam ederse 2 yıl sonra Hanımınçiftliği Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi gibi olacak” diye konuştu.

“MAHALLE OLARAK BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Muhtar Dönmez, Gerçekten çevre yolu altı diye tabir edilen mahallemizde Osman Güder ve ekibinin çok etkili çalışmalarına şahit olduklarını belirterekÇok güzel hizmetler alıyoruz. Bazı vatandaşlarımız yol açılırken engel çıkarıyor. Eğer bizim insanlarımız da Başkanımızın çalışmalarına destek olursa bizim mahallemiz çok gelişecektir. Alt yapı ile ilgili sorunumuz var ve o da kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Biz mahalle olarak Belediye Başkanımız Osman Güder’in arkasındayız” dedi.

ESNAF AKSU: “KİLİT TAŞLARI ARTIK ÇÖKMÜŞTÜ”

Mahallede esnaflık yapan Emrah Aksu, “Yaklaşık 10 yıldır burada esnafım. Önceden bu yollarımız kilit taşıydı. Yağmur yağdığı zaman her taraf çamur içinde kalıyor, yazında toz oluyordu. Kilit taşlarımız artık çok kötü olmuştu. Şuan yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Battalgazi Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalledeki bir diğer esnaf Abuzer Demiral da “Yaklaşık 8 yıldır bu caddede esnaflık yapıyorum. Fırın işletiyorum. Bu yapılan hizmetten memnunuz ve daha iyi hizmetlerin gelmesini istiyoruz. Bu hizmetlerin yapılmasını sağlayan Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Güder’e teşekkür eden Mahalle Sakini Ramazan Baykara ise “30 yıldır burada yaşıyorum. Böyle bir hizmet şimdiye kadar görmemiştik. Sıcak asfaltın maliyeti yüksek ama sağ olsun Başkanımız mahallemize sıcak asfalt döktürüyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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