Battalgazi Belediyesi Küresel Gazeteciler Konseyini Ağırladı

Küresel Gazeteciler Konseyini Galip Demirel Çınar Park'ta ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gazetecilerle yakından ilgilendi.

Birbirinden değerli gazetecileri Battalgazi’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kısa süreli de olsa şehrimizi ziyaret etme fırsatı buldunuz. Umarım sizleri layıkıyle ağırlamışızdır” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “MEDYA BAĞIMSIZLIĞI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gönülden gönüle yol kuran ve gönülden gönüle hitap eden kişiler basın mensuplarıdır. Devrimler gerçekleştiren, ülkeleri tanıtarak, ülkelerin varlığının idamesini sağlayan unsurlardan bir tanesi de medya bağımsızlığıdır. Siyasi bağımsızlık, askeri bağımsızlık önemlidir ama medya bağımsızlığı daha da önemlidir. Türkiye’de basın mensupluğu görevini ifa etme, toplumun gözü, kulağı olma hususunda, insanların duyu organlarına hitap etme hususunda, yöneticilerle vatandaşlar arasında köprü kurmanız, halkın sesi olmanız çok önemli bir vazife. Bizim siyasi felsefemiz ‘Millet için var olmak, millet hizmet için hizmet etmek.’ Biz bu şiar ile yola çıktık. Sizler de milletin taleplerini bizlere, bizlerin yaptıklarını da millete anlatıyorsunuz. Bu anlamda bir köprü görevi ifa ediyorsunuz” dedi.

“MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BİR YER”

Ecdadın bıraktığı tarihe, kültürel mirasa sahip çıktıklarının altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’yi ifade ederken; 680 yılından Battalgazilerin gelip yerleşmiş olduğu Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan kişiler ilk olarak Battalgazi’ye gelmişler. Özellikle 1071’den sonra Malazgirt’e ve sonrasında Malatya’ya geliyorlar. Eski Malatya denilen yerde yerleşke kurulmuş ve 1930’lu yıllara kadar Malatya’nın yerleşke yeri orası olmuş. 1930 sonrasında insanlar şuan ki merkeze göç ediyorlar. Göç etmedeki sebeplerden bir tanesi de kavşak konumunda olması ve bu kavşak aynı zamanda askeri bir üs olarak kullanılmıştır. Çok fazla askerin yerleşkeye gelmesi nedeniyle orada yaşayan halk rahatsız oluyor ve şuan ki merkeze taşınıyor. Eski Malatya’da tarih var, adanmış ömürler var, kültürler var. Biz, Battalgazi’yi açık hava müzesi şeklinde ifade ediyoruz. Diyoruz ki geleceğimizi geçmişimizin üzerine inşa edeceğiz ve bu şekilde ihya edeceğiz. Ecdadın bıraktığı tarihe, kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Bununla birlikte Şifalı sularımız var bizim ve bir çok hastalığa şifadır. Böbrek hastalıklarına, dolaşım sistemi ve romatizmal hastalıklara iyi gelen bir su. İspenderemizdeki çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı, kalan kısmını da 2020 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Burayı sağlık turizmine kazandırmayı düşünüyoruz. Arslantepe’de 5 bin yıllık bir geçmiş var. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bizim orada ki dokunuşlarımızı görebilirsiniz. Bizans’ı, Roma’yı, Hititleri göreceksiniz. Buranın dünya kültürel miras listesine alınması hususunda 2014 yılında başvurumuzu yaptık, geçici listeye de alındık. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Kalıcı listeye alınma hususunda da 2019 yılında başvurumuzu yaptık. Uluslararası tur güzergahları özellikle kalıcı listede olduğunuz taktirde güzergah olarak seçiyor ve gelecek turistler buralara getiriliyor. İnşallah bizim de elimizde bulunan bu değeri Dünya Kültürel Mirası’na dahil etme adına çalışmamız var. 400 yıllık Ulu Camimiz var 800 yıllık Kervansaray’ımız var, Surlarımız var, 200 yıllık bir hamamımız var. Biz buradaki mirasımızı, kültürümüzü sahiplenerek hem il bazında hem ulusal baz da hem de uluslararası baz da insanların hizmetine ve sahiplenmesini sağlama adına çalışmalar yapıyoruz. TURSAB ile birkaç ay önce yaptığımız görüşmelerde Malatya’yı TURSAB turlarına dahil ettik. İstiyoruz ki çevre illere gelenler Malatya’nın güzelliklerini de görsünler” ifadesini kullandı.

KGK BAŞKANI DİM: “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Çocukluk dönemlerini Battalgazi’nin hikayeleri ile geçirdiklerini ifade eden Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ise, “Battalgazi bizim çocukluğumuzdan bugüne kadar efsane olmuş, hikayeleri ile büyüdüğümüz bir kahraman. Ve o kahramanın bugün adının verildiği şehirde olmaktan onur duyuyoruz. Ben daha önce burada bulunmuştum, gerçekten çok güzel olmuş. Burası Malatya için büyük bir şans. Değerli başkana bu güzel misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz . Küresel Gazeteciler Konseyinin farklı bir yapıdaki bir kuruluştur. Biz çalışmalarımızı Bakü ve Ankara’da yapmıştık. Anadolu’da ilk defa Malatya’da yapıyoruz. Türkiye’nin Anadolu’daki kültürel zenginliği açısından önemli bir yere sahip olan çok önemli bir şehirde kayısı diyarında ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimize Battalgazi’de değerli başkanımın ev sahipliğinde başlamakta bizler için de ayrıca mutluluk verici. Başkanıma ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)