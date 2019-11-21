Battalgazi Belediyesi Yaşanabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüme Önem Veriyor

Çevre konusunda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık sağlayan Battalgazi Belediyesi, çalışmalarını yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Çevre Kontrol ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atık Pil Toplama Kutusu dağıtılıyor. Cep telefonu ve bilgisayar tamiratı yapan iş yerlerine atık pil toplama kutuları tek tek teslim edilirken, bilgilendirme yapılıyor ve talepler doğrultusunda istenilen yerlere de atık pil kutusu dağıtımları yapılıyor.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek, atık pillerin doğaya atılmasının önüne geçmek ve çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla başlatılan atık pil toplama kampanyasına destek veren Battalgazi Belediyesi ilçe genelinde atık pil toplama kutusu dağıtıyor. Üretiminde ağır metaller kullanılan ve çevreye rastgele atılması durumunda toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine büyük ölçüde neden olan atık pillerin toplanmasını yaygınlaştırmak üzere Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar esnaflar tarafında da tam not aldı.

“TOPRAK, ÜRETİM YAPAMAZ DURUMA GELİYOR”

Atık pillerin doğaya bırakıldığında son derece tehlikeli zararlar vericiği olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Battalgazi Belediyesi Çevre Kontrol ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek, çevre duyarlılığını arttırmak adına Atık Pil Toplama Kutularını iş yerlerimize teslim ediliyor. Burada esas amacımız atık pillerin belirli merkezlerde toplanarak çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflemek. Bu kadar içinde zararlı maddeler bulunan pilleri hiç düşünmeden çevreye atmak doğamızı da büyük tehlikelerle karşı karşıya getiriyor. Bir kalem pil 4 metrekare toprağı kirletiyor ve bu toprağın artık üretim yapamaz hale gelmesine neden oluyor. Yani atık piller hem insan sağlığına hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bu zararların önüne geçmek için atık pil toplama kutusu talebinizi ve biriken atık pillerinizi aldırtmak için Battalgazi Belediyemizin 444 65 95 numaralı çağrı merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)