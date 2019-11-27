İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Kasım 2019 Çarşamba 14:30

Battalgazi Belediyesi, Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesindeki Merdiven İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere, mont ve bot yardımında bulundu. Çocuklarda yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmet Belediyeciliğinin yanında Sosyal Belediyecilik olarak ta toplumda denge farkını gidermek adına olumsuz koşulları bir nebze de olsa olumluya dönüştürme adına çalışıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi, Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesinde bulunan Merdiven İlkokulunu ziyaret etti. Okulda taşımalı olarak Pelitli, Tanışık, Hisartepe, Bulutlu, Kapıkaya ve Şişmam mahallelerinde yaşayan çocukların eğitim gördüğü Merdiven İlkokulunda idareciler ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Güder, Belediye tarafından alınan kışlık giyecek ve botları öğrencilere takdim etti.

KOCAMAN: “BATTALGAZİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yapılan projeden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Merdiven İlkokulu Müdürü Halil Kocaman, “Başkanımıza ve emeği geçenlere bu hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Battalgazi Belediyesi çok güzel bir projeye imza atmış. İlerleyen zamanlarda da inşallah başkanımızla yeniden bir araya geleceğiz. Ben kendisine göstermiş olduğu yakın alakadan dolayı okulumuz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “EVLATLARIMIZI SEVİRMEK VE YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK İSTEDİK”

Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bugün Merdivenler ilkokulunu ziyaret ettik. Amacımız buradaki evlatlarımızı sevindirmek. Onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek. Evlatlarımızın heyecanlanması ve gözlerindeki pırıltı bizleri sevindiriyor. Bizim düşüncemiz ve anlayışmış şudur; İki kuşağın duası yüce rabbimiz tarafından geri çevrilmez. Bunlardan birİ tanesi bu evlatlarımız, diğerleri ise toplumdaki yaşlılarımızdır. Biz, bunların dualarına talip olmak için gayret sarf ediyoruz. Bizde bugün kış şartlarının gelmesiyle öğrencilerimizin hiçbirini birbirinden ayırt etmeden onları sevindirme adına onlara çeşitli hediyeler getirdik. Geçtiğimiz günlerde Fırıncı ilköğretim okulunu ziyaret etmiştik. Bugün burada inşallah başka bir gün başka bir okulda, ihtiyacı olan bölgelerde gelir düzeyi daha düşük olan öğrencilerimize katkıda bulunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle şehir içindeki okullara baktığımızda sınıf mevcudu kırkın üzerinde ve öğrencilerimiz orada eğitim görmekte. Bugün Merdivenlere geldiğimizde 10-12 kişilik sınıflarda eğitim almış olduklarını görmüş olduk. Sanki özel okullarda özel eğitim alıyorlarmış gibi. Burada 100 civarında öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz görev yapıyor. Yani 10 öğrencimize ortalama 1 öğretmen eğitim vermiş oluyor. Biz Müdürümüzden ve öğretmenlerimizden bu noktada ciddi gayret ve hassasiyet istiyoruz. Bu ülkeyi yöneten yönlendiren insanlar bu sıralarda yetişiyor. Öğretmelerimiz bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirebilirlerse dezavantajları avantaja çevirebilirler. Bu evlatlarımız girecekleri sınavlarda çok güzel başarılara imza atarlar diye umut ve ümit ediyoruz. Hizmet Belediyeciliğinin yanında Sosyal Belediyecilik olarak ta toplumları denge farkını gidermek adına olumsuz koşulları bir nebze de olsa olumluya dönüştürme adına çalışıyoruz. Hem evlatlarımıza hemde öğretmenlerimize ve kıymetli müdürüme teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları Bir Araya Getirdi Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları...
Başkan Çınar, “Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza Neden Oluyor” Başkan Çınar, “Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza...
Başkan Güder, “İmarda Kat Sayıyı Arttırdık” Başkan Güder, “İmarda Kat Sayıyı Arttırdık”
Milletvekili Tüfenkçi İle Başkan Çınar, Sütlüce’de Öğretmenler Ve Öğrencileri Ziyaret Etti Milletvekili Tüfenkçi İle Başkan Çınar, Sütlüce’de...
Başkan Güder, ”Öğretmenlerimiz Medeniyetimizin ve Kültürümüzün Mimarlarıdır” Başkan Güder, ”Öğretmenlerimiz Medeniyetimizin...
Başkan Güder, ”Gençlerimizin Emrine Amadeyiz” Başkan Güder, ”Gençlerimizin Emrine Amadeyiz”
Başkan Osman Güder’den Öğretmenler Günü Mesajı Başkan Osman Güder’den Öğretmenler Günü Mesajı
Eskimalatya’da ki asayiş ve trafik sorunları ele alındı Eskimalatya’da ki asayiş ve trafik sorunları ele...
Başkan Çınar, “Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan Ve Yol Göstericidir” Başkan Çınar, “Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan...
Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini Gezdi Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini...
Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak Girdik” Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak...
Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak
Battalgazi Belediyesi Yaşanabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüme Önem Veriyor Battalgazi Belediyesi Yaşanabilir Bir Çevre İçin...
Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım...
Yeşilyurt Belediyesi, 203’ncü Parkı Seyran Mahallesine İnşa Ediyor Yeşilyurt Belediyesi, 203’ncü Parkı Seyran Mahallesine...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve...
Vali Aydın Baruş, Darende ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım...

Haberi Oku