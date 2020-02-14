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14 Şubat 2020 Cuma 17:12

Battalgazi Belediyesi’nde 14 Şubat Yoğunluğu

Battalgazi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 30 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Battalgazi Belediyesi’nde 24 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi.

Battalgazi Belediyesi'nde 14 Şubat Yoğunluğu
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Battalgazi Belediyesi nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah yoğunluğu yaşandı. Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Battalgazi Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 24 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi. Nikah kıymak isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle neredeyse 30 dakikada bir nikah kıyıldı. Bu özel günde çiftlerin bazılarının nikahını Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül kıydı. Sarıgül, çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilik hakkında tavsiyelerde bulundu.

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiklerini söyledi.

Kıyılan nikah sonrasında genç çiftlere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hediyesi olan kahve fincanı da takdim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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