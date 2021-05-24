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24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:09

Battalgazi Belediyesi’nden 20 Birim Müdürlüğüne Covid-19 Testi

Yeni tip korona virüs Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyede tutmaya devam eden Battalgazi Belediyesi, 20 birim müdürlüğünde görevli tüm personellere koronavirüs testi yapılacak. İlk olarak salgın kapsamında sahada 7/24 hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelleri teste tabi tutuldu.

Battalgazi Belediyesi'nden 20 Birim Müdürlüğüne Covid-19 Testi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan ve ortaya koyduğu etkin mücadele ile ilçedeki vatandaşlardan büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi, Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla hem kendi personellerini hem de halkı korumak amacıyla belediye bünyesinde görev yapan tüm personellere, koronavirüs testi yaptırma kararı aldı. Maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük önem veren ve Belediyenin tüm alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personeller teste tabi tutuldu. İlçe geneline daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için koronavirüs testi yaptıran belediye personelleri ise yapılan uygulamadan memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN GÜDER: “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANLARIN SAĞLIDIR”

Battalgazi Belediyesi olarak insan sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hükümetimizin aldığı tedbirlerle vaka sayılarımızın alt seviyeleri gördüğü bugünlerde, Battalgazi Belediyesi olarak bizler üstümüze düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz. Koronavirüse karşı Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde sürdürdüğümüz yoğun dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, halkımıza hizmet ettiğimiz belediye hizmet binamızı periyodik olarak büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak personellerimize de koronavirüs testi yapıyoruz. Bizim için önemli olan insanların sağlıdır. Her şeyin başı sağlık olduğu için önlemlerimiz devam edecek. Koronavirüs aldığımız tedbirlerden güçlü değildir. Salgında üç altın kurala; Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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