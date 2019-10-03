Battalgazi Belediyesi’nden Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha

“Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında Gazi İlkokulu öğrencileri ve Hacı Halil Çiftliği İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada çocuklarla yakından ilgilendi.

Programda Başkan Güder’e Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile Hacıhaliloğluçiftliği Mahalle Muhtarı Tahsin Fidan eşlik etti.

“Oyuncak Kardeşliği Projesi” kapsamında kendileri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Hacı Halil Çiftliği İlkokulu müdürü Hayrettin Yılmaz,”Değerli Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder, beyefendinin okulumuzu ziyaret etmesi, öğrencilerimiz ile birebir görüşmesi bizleri ziyadesi ile memnun etti. Yerel yöneticilerin eğitimin kendi ilgi alanları olması, eğitim ile sürekli iç içe olmaları okulların ihtiyaçlarını gözetmeleri, çocukları ziyaret etmeleri bizleri memnun ediyor ve çalışmalarımıza güç katıyor. Çünkü arkamız da bir destek olduğunu hissederek bize daha güç veriyor. Başkanımıza okulumuzu ziyaret ettiği için, öğrencilerimizi sevindirdiği için, aynı zaman da Gazi İlkokulunun Öğretmenlerine, Müdürüne çok teşekkür ediyorum, duyarlı davrandıkları için .Bir sosyal sorumluluğu hatırlattıkları için,yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje diğer okullarımıza, diğer kurumlarımıza örnek olur. Paylaşmak insan olmanın temel gereği, bunu yaşatmamız gerekiyor, diğer nesillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYEMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA

Kendilerine böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi için imkan sağladığı için Battalgazi Belediyesine teşekkür eden Gazi İlkokulu Müdürü Ahmet Yıldızhan ise,”Öncelikle Battalgazi Belediyesinin ilgili birimine teşekkür ediyorum. İşin başında gelip bizimle istişare etmeleri oyuncağını paylaşma projesini gündeme getirmeleri ve bizleri bugün burada buluşturmalarından dolayı hem belediye başkanımıza hem de ilgili birime teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz projeyi duyunca çok heyecanlandılar. Burada ki öğrenci arkadaşları ile oyuncaklarını paylaştılar. Bu gördüğümüz tablo sevinç verici. İnşallah bizim kardeşliğimiz bu vesile ile Hacı Halil Çiftliği Okulumuzla devam edecek. Ev sahipliğinden dolayı okulumuzun yönetimine de teşekkür ediyorum. Başkanımıza da böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bizlere imkan sundukları için kendilerine müteşekkirim” şeklinde konuştu.

Başkan Güder,”Hepimizin ortak amacı iyi bir nesli inşa etmek”

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,” Bugün Hacı Halil Çiftliğimizde İlköğretim okulumuzdayız. Bilindiği gibi burası taşımayla oluşturulan eğitim gören bir eğitim yuvası. Burada takriben 6 tane mahallemizden gelen öğrencilerimiz burada eğitim görmekte. Çolaklı, Gülümuşağı, Ulu köy, Üzümlü, Taşolar mezrası ve Hacı Yusuflardan gelen evlatlarımız burada eğitim görmekte. Hepimizin ortak amacı iyi bir nesli ihya ve inşa etmek. Eğitim ve öğretimin yanında milli ve manevi değerlerimizi evlatlarımıza yansıtmak ortak değerimiz, ortak paydamız, ortak işlevimiz. Bugün oyuncaklarımızı paylaşıyoruz. Paylaşmak hem kültürümüzün hem de inancımızın bir gereği. Bu paylaşmayı yaptığımız müddetçe çoğalacağına inanan bir kültürden, bir dinden gelmekteyiz. Bu bağlamda bugün arkadaşlarımız Gazi İlköğretim okulundaki öğrencilerimizle, Hacı Halil Çiftliği ilkokulunda olan öğrencilerimizi bir araya getirdiler.Bir sosyal proje anlamında gençlerimiz çocuklarımız bir araya gelip birbirlerini tanıma, görme ve koşulları görme imkanı sağlanmış oldu. Bu yönüyle iki müdürümüze de teşekkür ediyorum. Katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Adı üzerinde Milli Eğitim, yani hepimizi ilgilendiren alakadar eden bir birim, bir kurum. Milli olması hasabiyle. Belediyede olabilirsiniz, farklı birimlerde de kamu hizmeti yürütüyor olabilirsiniz ama Milli Eğitim denilince hepimizin ortak sorumluluğu olan bir alan bu yönüyle biz belediyeler olarak okullarımıza imkanlarımız dahilinde, zaman zaman belki fiziki koşulları iyileştirme anlamında olsun, çevresel koşulları iyileştirme bakımından belediyeler olarak okullarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki geleceğimiz emin eller de olsun, geleceğimizi emin kişilerle inşa etme adına tüm birimler tüm kurumlar ortak bir çalışma yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. İnşallah eminim ki yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak, bu yönüyle çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Burada özellikle öğretmenlerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü bir aile iki evladı ile baş edemezken burada onlarca öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz muhatap oluyorlar, bir fedakârlık gösteriyorlar. Bu fedakârlıklarından dolayı onları kutluyorum tebrik ediyorum. Biliyoruz ki yeni nesil onların eseri olacak. Onların çalışmalarının neticesi olmuş olacak. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Biz bir nesli değil, tüm insanlığı ihya etme adına yeryüzüne gönderilmiş insanlarız. Bu bilinçle evlatlarımızı yetiştirme adına çalışma gayret sarf etmemiz lazım. Sorumluluğumuzun çok büyük olduğunun idrakinde olmamız lazım bu yönüyle çalışma sergilememiz lazım. İnşallah nu duygu ve temennilerle güzel bir Türkiye, güzel bir vatan, güzel bir ülke olması için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)