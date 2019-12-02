Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan Engelimi Unutsam” Etkinliği

Dünya çapında çeşitli organizasyonlarla kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Battalgazi ilçesinde de eğlenceli bir programla kutlandı. Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören engelli bireyler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel bir program hazırlandı. Kanalboyu Halk Eğitim Merkezi’ndeki programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Feridun Merter, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci,Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN GÜDER: “AİLELERİMİZE DESTEK OLMAMIZ LAZIM”

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Battalgazi Malatya’da müstesna bir yer, farklı bir yer. Farklı olan farklılık yaratır. İşte bizde bugün farkımızı ortaya koymak bu insanlarımızın farkını fark ettirmek için bu programı düzenlemiş olduk. Bu çocuklarımıza sahip çıkmak, ailelerine sahip çıkmak ve engellileri toplumun bir gerçeği olarak görüp ona göre davranmamız gerekir. Battalgazi Belediyesi olarak 2017 yılında Engelsiz Yaşam Merkezimizi engelsiz çocuklarımızın engellerini ortadan kaldırmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmak için açtık. Engelsiz Yaşam Merkezimizi çok önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? İnsanlarımızın hayatlarını rahatlatmak, ailelerin hayatlarını rahatlatarak bizim o ailelerin yüklerini almamız lazım. Bizim ailelere destek olmamız lazım. İşte bu amaçla yaşam merkezimizi kurduk. İnanıyorum ki ailelerimiz yapmış olduğumuz bu hizmetlerden memnunlar. Esas engelliler, bir yönü eksik olan insanlarımıza, hayat hakkı tanımayan insanlara aslında engelli dememiz gerekiyor. Bizim bu kavramı, kuramı insanlarımıza resmi kurumlar başta olmak üzere anlatmamız gerekiyor. Bir yerde bir eksiği olan arkadaşımız, kardeşimiz varsa herkesin bununla ilgilenmesi, buna yardım etme zorunluluğu var. Bunu oluşturmalıyız. Bunu toplumun bir gerçeği olarak kabul etmeliyiz. Bir gerçek olarak görüp, bir gerçek olarak kabul edip ona göre davranmamız gerekiyor. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak bunun farkındayız. Malatya’da özellikle Battalgazi’de bir yönü eksik olan kardeşlerimizin hayatlarını sokakta giderken, tiyatroya giderken, sinemaya giderken, araçlara binerken, parka giderken hayatlarını kolaylaştırma adına elimizden gelen çabayı gayreti sarf ettik, bundan sonrada sarf edeceğiz. Bu programımızın Malatya için, Battalgazi için farkındalık oluşturması adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşma sonrasında Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören engelli bireyler ve çocuklar tarafından gösteriler sunuldu. Dans gösterisi, halk oyunları, folklor oyunu, engelliler basketbol takımı gösterisi, tekvando gösterisi, şiir dinletisi, koro eşliğinde türkü söylenmesi salondan büyük alkış aldı. Keyifli anların yaşandığı gösteriler de izleyenlerde eşlik ederek keyif dolu bir zaman geçirdiler.

Engelli bireyler yaptıkları gösteriler sonrasında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci’ye Türk bayrağı takdim ettiler. Başkan Güder de bayrağı alarak öptükten sonra salona doğru tuttu. Başkan Güderin bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)