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25 Haziran 2020 Perşembe 16:34

Battalgazi Belediyesi’nden Sınav Öncesi Örnek Çalışma

Hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kolları sıvayan Battalgazi Belediyesi, öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınava girmesi için ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Battalgazi Belediyesi'nden Sınav Öncesi Örnek Çalışma
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Halk sağlığına verdiği büyük önemle dikkatleri üzerine çeken Battalgazi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi, ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla harekete geçen ekipler, sınavların yapılacağı sınıflarda, koridorlarda, merdivenlerde, lavabolarda ve okul bahçelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin gönül rahatlığı ile sınava girmesi için örnek bir çalışma ortaya koyan ekipler, okulları baştan aşağı hijyen bir hale getiriyor. Büyük takdir toplayan çalışmalar için öğrenci velileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

PANDEMİ SÜRECİNDE DEZENFEKTE EDİLMEYEN YER KALMADI

Battalgazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı ilçedeki caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, tüm kamu kurumları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, okullar, sağlık ocakları, kuran kursları, eczaneler, camiler, cem evleri, pazar yerleri, kuaförler, çay ocakları, öğrenci yurtları, sürücü kursları, meslek odaları, eczaneler, muhtarlık binaları, iş merkezleri, otobüs durakları ve parklar başta olmak üzere birçok alanda periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını başarılı şekilde gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin gece gündüz gerçekleştirdiği dezenfekte çalışması, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir toplamıştı.

YILDIRIM: “BAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

Battalgazi Belediyesi’nin sınav öncesi örnek bir çalışmaya imza attığının altını çizen Atatürk Kız Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Şerif Yıldırım, “Sınav öncesi Battalgazi Belediyemiz dezenfekte işlemi yapıyor. Öğrencilerimiz adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Öğrenciler gönül rahatlığı ile sınava girecekler. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu anlamda çok duyardı. Başkanımızı her zaman sahada gördüğümüz gibi, eğitim öğretim alanında da görüyoruz. Kendisi oldukça yoğun ve her işe koşturuyor. Kendisine sağlık, sıhhat ve kolaylıklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

GÜRBÜZ: “BATTALGAZİ BELEDİYESİ ÖNEMLİ HİZMETLERE İMZA ATIYOR”

Yapılan çalışmalar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekiplere teşekkürlerini ileten Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi Müdürü Bilen Gürbüz ise şunları söyledi: “Battalgazi Belediyesi ekipleri okulumuzda dezenfekte çalışması başlattı. Bu nezih ve sağlıklı çalışma için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Battalgazi Belediyesi önemli hizmetlere imza atıyor. Hepsinin emeklerine sağlık.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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