Battalgazi Belediyesi’nden Toplu Sünnet Merasimi

Battalgazi Belediyesince “Toplu Sünnet Şöleni” düzenlendi. Şölende sünnet kıyafetini giyen çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu attırılarak, Galip Demirel Çınar Park’ta ki tören alanına getirildi. Düzenlenen Sünnet Şölenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Malatya Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül, STK Temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

GÜDER: “DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ İNSANLARIN ÜZERİNDEDİR”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz, Battalgazi Belediyesi olarak, Devlet olarak, Hükümet olarak, Devlet baba olarak devletin şefkatli eli insanların her zaman üzerindedir. Bunu da Sosyal Belediyecilikle gerçekleştirme adına bu merasimimizi düzenlemiş olduk. Göreve gelmeden önce şunu söylemiştik. Toplumda dez avantajlı grupların dertlerine derman olacağız, onların yaraları saracağız, onların yaralarına merhem olacağız. Bu bağlamda Battalgazi Belediyesi olarak her gün yüzlerce kardeşimizin dez avantajlı grubunda bulunan insanımıza gıda yardımı yapıyoruz. Onların sofralarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. O çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Bunu da Belediyelerin asli görevi olduğuna inanıyoruz. Hani diyor ya; Miskini yedirin, miskini gözetin, yetimi gözetin. Belediye olarak bu dez avantajlı gruba mensup olan ve hayır çarşısıyla katkıda bulunduğumuz ailelerimizin evlatlarını Peygamberimizin Sünnet-i seniyesini onlar üzerinde gerçekleştirmek için 20 gün önce bu çocuklarımızı sünnet ettirdik ve Malatya’mızın ekonomik olarak düzeyi daha yüksek olan insanları, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi bu ailelere kirve olmalarını istedik. Kirve edip, böyle bir sofrada buluşarak bunu da sadece böyle bir sofrada bırakmayarak buradaki rabıtanın kuvveti olmasını, güçlü olmasını ve daha sonrada devam etmesini temenni ettik. Buradan çocuklarımızın kirvelerimize sesleniyorum. Kirvelik sadece burada kalmamalı. Kirvelik bundan sonra devam etmeli. Bizim bölgemizde, ilimizde kirvelik kavramı çok önemli bir kavramdır. İnşallah onu gözeterekten bu ailelerimizi ziyaret ederek özellikle hükümetimizin gerçekleştirmek istediği sosyal entegrasyonu, oluşabilecek deformasyonu, olabilecek yıkımı engellemiş oluruz. Çocuklarımız sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attılar. Ailelerimiz ile birlikte inşallah ileriki zamanlarda evlatlarının ikinci, üçüncü mürüvvetlerini de hep beraber görmüş oluruz. Rabbim hayırlı eylesin. Evlatlarımızı vatanımız için, milletimizin için, bayrağımız için, ülkemiz için hayırlı birer evlat olmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederek, katılımlarınızda dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

KAHTALI: “BELEDİYECİLİK SADECE İMAR, ALT YAPI, ÜST YAPI DEĞİLDİR”

‘Battalgazi Belediyesi’nin böyle önemli bir sosyal projeye imza atmasından dolayı Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerine başlayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise şunları söyledi: “Bugün Battalgazi Belediyemizin düzenlemiş olduğu sünnet merasimi vesilesiyle buradayız. Sayın Osman Güder başkanıma böyle önemli bir sosyal projeye imza atmasından dolayı teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece imar çalışmaları, alt yapı, üst yapı ve park bahçe değil, aynı zamanda böyle sosyal projeleri de yerine getirmesi gerekiyor. Bu anlamda Battalgazi Belediye başkanımızda seçildiği günden itibaren kendi ilçesinde ve bölgesinde büyük gayretler gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah Allah nasip ederse kendi bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize el uzatarak Şehrül-Emin olduğunu fiilen onlara gösterecek. Tabi bizlerde Milletvekili olarak ta bugüne kadar olduğu gibi, tüm belediye çalışmalarında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu sosyal projeye kirve olarak destek veren kıymetli büyüklerime ve kardeşlerime vermiş oldukları destekten dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah Osman başkanım bundan sonraki süreçte de kendi ilinde, bölgesinde ve Malatya’mızda böyle etkinlikleri yapar ve bizde onun her zamanki gibi destekçisi oluruz” şeklinde konuştu.

BARUŞ: “TOPLU SÜNNET MERASİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Törende son olarak konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bu programımızın çocuklarımız ve ailelerine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Hz. İbrahim (a.s)’dan ve peygamber efendimizden bize miras olarak kalan, dinimizin önemli rükunlarından biri olan sünnet adetini yerine getirmiş olan ailelerimizin sevincine ortak olmak için bir araya geldik. Sünnet çocuklarımızın hayatında önemli bir safha ve önemli bir mürüvvet kaynağı. Evliliklerde olduğu gibi ailelerimiz bu sevincini diğer insanlarla paylaşmak istiyorlar. Önceden bizim çocukluk zamanımızda sünnetler toplu olarak yapılırdı. Aileler bu sevinci hep birlikte yaşarlardı. Son yıllarda şehirleşme ile birlikte bireyselleşme ön plana çıktı ve her aile kendi çocuğunu ayrı olarak sünnet ettiriyor ve sevincini düzenlemiş olduğu merasimi aileleri ve akrabaları ile paylaşıyor. Ama böyle toplu sünnet merasimlerin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki çocuklarımızın kendi akranlarının aynı merasime iştirak etmelerini görmeleri onlar için önemli bir sevinç kaynağı oluşturuyor. Bu anlamda bu merasimi tertip eden Battalgazi Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bende özellikle buraya iştirak etmek istedim. Çünkü önemli bir program. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu güzel programları belediyelerimiz devam ettirir. Devletimiz sosyal bir devlet. Vatandaşımızın her daim yanında olan, ihtiyacı olduğunda onun ihtiyacına koşan, daima halini hatırını soran ve üzüntü ve sevinçli günlerinde vatandaşını yalnız bırakmayan bir devlet. Yine belediyelerimizde sosyal belediyecilik anlamında sadece vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu alt yapı hizmetlerini götüren veya vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçları olan gereksinimleri karşılayan kurumlar değil, aynı zamanda onların sevinçlerini hüzünlerini paylaşabilen ihtiyaç duyulmasında onların yardımlarına koşabilen kurumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu anlamda Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma sosyal belediyecilik adına önemli bir organizasyon. Bu organizasyon çocuklarımızın, ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem ihtiyaç duyacaklarını karşılama anlamında hemde sevinçlerine ortak olma anlamında önemli çalışma. Ben tekrar belediyemizi tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlarımızın devamını diliyorum. Sevgili çocuklarımıza gelecek olan hayatlarında üstün başarılar, muvaffakiyetler diliyorum” İfadelerinde bulundu.

Programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi sünnet olan çocukların bu mutlu günlerine ortak oldular. Çocuklar kına yakılmasının ardından, illüzyon, palyaço gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)