Battalgazi Belediyesi’nden Vergi Ödemelerinde Son Gün Uyarısı

Battalgazi Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğü, 2021 yılı emlak, çevre temizlik ile ilan-reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin devam ettiğini ve taksitini yatırmak isteyen mükelleflerin mağdur olmaması için son gün hatırlatmasında bulundu. Doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü taksit ödemelerinde son gün olduğunu hatırlatan Battalgazi Belediyesi, vergi mükellefi vatandaşların saat: 09.00-16.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere ödeme yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Vatandaşlar vergilerini Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi https://www.battalgazi.bel.tr/ e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)