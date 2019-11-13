İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Kasım 2019 Çarşamba 16:07

Battalgazi Belediyesi’ne Başarı Ödülü

Battalgazi Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda başarı ödülüne layık görüldü. Battalgazi Belediyesi "Sancaktar Türbesi Restorasyonu” ile ödüle layık görüldü.

Battalgazi Belediyesi'ne Başarı Ödülü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Tarihi Kentler Birliği’nin bu yıl 18’incisini düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki "Sancaktar Türbesi Restorasyonu" projesi ile ödüllendirildi.

Battalgazi Belediyesi’nin ödülünü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder adına Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Güzel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan aldı.

2018 yılında Battalgazi Belediyesi tarafından çevresi kamulaştırılarak restorasyonu yaptırılan ve daha sonra peyzaj düzenlemesi tamamlanan Türbenin kitabesi olmadığından dolayı yatan zatın kimliği ve ne zaman yapıldığı hakkında ise kesin bilgi bulunmamakta. Battalgazi'nin yerel tarihinde önemli bir yere sahip olan Türbe, bölgede yaşayan halk içinde bir inanç merkezi hüviyetini taşıyor.

Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasında alınan ödüle dair açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 18’incisinin düzenlendiği programda ‘Sancaktar Türbesi Restorasyonu’ projemiz ile başarı ödülüne layık görüldük. Battalgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz dönemlerde de bir çok ödüle layık görülmüştük. Battalgazi'miz de tarihi dokuya sahip çıkma ve koruma adına bundan sonrada çalışmalarımız devam edecek. Tarihine sahip çıkmayan milletlerin zamanla yok olduğuna tarih şahittir. Battalgazi bölgemizde bulunan diğer tarihi yapıları ayağa kaldırıp milletimizin istifadesine sunmak için çalışıyoruz. Sancaktar Türbesi de adına layık olmayan bir şekildeydi. Ancak şükürler olsun yapılan çalışmalar sonrası tarihine yakışır bir hal aldı. Yaptığımız çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, Genç Müsiad Üyelerine Tecrübe ve Deneyimlerini Paylaştı Başkan Çınar, Genç Müsiad Üyelerine Tecrübe...
Başkan Güder, “Malatya’yı Hayvancılıkta Bir Üs Haline Getirmek İstiyoruz” Başkan Güder, “Malatya’yı Hayvancılıkta Bir...
Yeşilyurt Belediyesi’nden Mükelleflere Emlak Vergisi Uyarısı! Yeşilyurt Belediyesi’nden Mükelleflere Emlak Vergisi...
Başkan Güder Öğrencilerle Buluştu Başkan Güder Öğrencilerle Buluştu
Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ Projesine 1.111 Adet Fidan Dikimiyle Destek Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘Bugün Fidan Yarın...
Büyükşehir Darende de Çalışıyor Büyükşehir Darende de Çalışıyor
Battalgazi Belediye Personeline İlkyardım Eğitimi Verildi Battalgazi Belediye Personeline İlkyardım Eğitimi...
Battalgazi Belediyesi Bin Fidanı Toprakla Buluşturarak ‘Geleceğe Nefes Ol’du Battalgazi Belediyesi Bin Fidanı Toprakla Buluşturarak...
Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri Görsel Şölen Oluşturuyor Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 10 Kasım Mesajı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in...
Yeşilyurt Belediyesi 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğinde Renkli Ve Keyifli Anlar Yaşandı Yeşilyurt Belediyesi 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğinde...
Başkan Çınar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Yâd Ediyoruz” Başkan Çınar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve...
Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor
Başkan Güder, “Eskimalatya’yı Aslına Uygun Restore Edeceğiz” Başkan Güder, “Eskimalatya’yı Aslına Uygun...
PTT’den Başkan Güder’e Ziyaret PTT’den Başkan Güder’e Ziyaret
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, Genç Müsiad Üyelerine Tecrübe...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç...

Haberi Oku