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13 Şubat 2020 Perşembe 16:55

Battalgazi Belediyesi’nin Karla Mücadelesi Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Malatya genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Battalgazi Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. 32 araç ve 400 personeliyle sahada çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

Battalgazi Belediyesi'nin Karla Mücadelesi Vatandaşlardan Tam Not Aldı
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Malatya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Battalgazi Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için caddelerde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında yollar ve caddeler iş makineleri yardımıyla açılırken, buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıldı. 32 araç ve 400 personeliyle ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, vatandaşların takdirini topladı. Ekiplerin 7/24 sahada olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kar rahmettir ama bazen zahmete neden oluyor. Biz vatandaşımıza bu zahmeti yaşatmamak için 7/24 sahadayız” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “400 PERSONELİMİZ SAHADA KARLA MÜCADELE EDİYOR”

Kar yağışının ilk anından itibaren Belediyeye ait bütün araç ve ekiplerin sahada olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kriz merkezimizi oluşturduk. Fen işlerinden sorumlu başkan yardımcımızın koordinesinde şuanda 32 araç ve 400 kişilik bir ekip ile karla mücadeleyi sürdürüyoruz. Belediyemize ait araçların yetersiz kalacağını düşünerek vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için araçlar da kiraladık. Bütün ekipler farklı noktalarda ama çalışmalarını sürdürüyorlar. Bize ait 102 mahallemiz var her noktaya aynı anda yetişmemiz mümkün olmayabilir ama biz öncelikle acil olan ve hasta olan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Kar yağışı devam etse de akşam saatlerine kadar bütün yolları açmayı planlıyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN 7/24 HİZMETİNDEYİZ”

Battalgazi Belediyesinin 7/24 vatandaşların hizmetinde olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Vatandaşlarımız bize bazı ihbarlarda bulunuyorlar ama yoğun kardan dolayı biz hepsine yetişemiyoruz. Eğer vatandaşlarımız acil olan durumlarda muhtarlarımıza ulaşırlarsa bizim ekiplerimiz o bölgede çalışmasını yürütecektir. Kar berekettir, rahmettir. Malatya’mızda kuraklık yaşanıyordu. Son 10 yıldır böyle bir yağışı görmemiştik. Kar rahmettir ve bunun biraz da zahmeti olacaktır. Biz bu zahmeti vatandaşlarımıza yansıtmama adına ekiplerimizle kar yağışının başladığı Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sahadayız. Kriz merkezimiz yönlendirmeleri yapıyor ve tüm arkadaşlarımız sahadalar. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 7/24 hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

“DEPREMZEDELERİMİZ İLE SÜREKLİ İRTİBAT İÇİNDEYİZ”

Çadırda kalan Depremzedeler ile sürekli irtibat içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Güder, “Depremzedelerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Çadırda kalan vatandaşlarımızla sürekli görüşüyoruz. Her çadıra ısıtıcı dağıtımı yapıldı. Camisi olan, köy evlerinin olduğu kırsal mahallelerde halkın ortak kullanabileceği alanlar haline getirdik, alt yapısını hazırladık. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşadıklarında camilerde ya da köy evlerinde sıkıntılı geçebilecek şu birkaç günü atlatabilirler. Oralara yatak, yorgan ve gıda takviyelerini yapmıştık şuan onlardan gelen sıkıntılara da ekiplerimiz anında müdahale ediyor.Bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız.”

MUHTAR GÜLLÜ: “EKİPLER GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR”

Battalgazi Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Hasırcılar Mahalle Muhtarı Mustafa Güllü, “Sabah saat 6 sularında ben Belediyemizi aradığımda greyderler çalışıyordu. Vatandaşlarımız adına Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Ana yollarımız açıldı. Mahalle aralarına girilemedi. Biliyorsunuz Battalgazi olarak bizim 102 mahallemiz var. Her mahallede onlarca sokak var. Bugün ben kendim ölçtüm yaklaşık 40 santim kar var. Önceliği ana yollara vermek zorundalar. Çalışmalar aralıksız yapılıyor. Bu konuyla ilgili Battalgazi Belediyesi ile sürekli iletişim halindeyiz. Kar sonrası kapanan köy yolları ile ilgili sürekli iletişim halindeyiz. Ekiplerimiz kapalı yollarımızı açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI, VATANDAŞLARIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Anayolların açılması ile ulaşımın rahatladığına dikkat çeken Ahmet Bütün isimli bir vatandaş ise, “25 yıl aradan sonra ilk defa böylesi bir kar yağışına şahit olduk. Kar yağışından dolayı şikayetçi olamayız. Çünkü kar berekettir. Sağ olsun Battalgazi Belediyemiz de yollarımızı açıyor. Muhtarımızla sürekli görüşmeler yapılıyor. Sorun ve sıkıntılar ile ilgili. Battalgazi Belediyesi ekipleri gelip yol ve caddelerimizi açtılar. Anayollarımızın açılması ile birlikte ulaşımımız rahatladı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” derken, Rıfat Başkaya isimli bir vatandaş ise, “20-25 yıldır bölgemize böylesine bir kar yağmamıştı. Bu karın yağmasından dolayı şu an oldukça mutluyuz. Kar sonuçta berekettir. Mahallemizde kar yağışı sonrası yapılan çalışmaların ardından bir sıkıntımız yok. Muhtarımızın talebi doğrultusunda Battalgazi Belediyemiz greyderini göndererek yollarımızı açtı” dedi.

ZABITA EKİPLERİ YOLDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KUMANYA DAĞITILDI

Öte yandan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Malatya-Elazığ karayolunda mahsur kalan vatandaşlara, kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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