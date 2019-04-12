Battalgazi Devlet Hastanesine ödenek

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, iki yıl içerisinde tamamlanacak 300 yatak kapasiteli Battalgazi Devlet Hastanesine bu yıl için ilk etapta 10 milyon lira ödenek ayrıldığını, ancak ek ödenek konusunda da girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın AK Parti ile sağlıkta reform yaptığını, bunda da özverili bir şekilde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının önemli rolü olduğunu belirterek, “Ülkemizde ve bölgemizde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda kısa bir süre önce temelini attığımız 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin yapım inşaatı için Sağlık Bakanlığımız ilk etapta bu yıl 10 milyon lira ödenek ayırdı. 137 milyon lirayla ihaleyi kazanan yüklenici firma inşallah iki yıl içerisinde inşaat yapım işini tamamlamış olacak. Ek ödenek konusunda da girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Çalık, 60 bin metrekare alana sahip olacak Battalgazi Devlet Hastanesinin açılması ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özellikle yoğun bakım ve acil servisinde yoğunluğun azalacağını ifade ederek, kent genelinde 3 bin 200 yatağa ulaşan hastane sayısı ile Malatya’nın bölgenin sağlık merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)