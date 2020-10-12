Battalgazi Meclisi, Ekim Ayı Toplantıları Sürüyor

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 3.birleşiminde bir araya gelerek, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Battalgazi Belediye Meclisi, 14 Ekim Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısı 1.oturumun 3.birleşimi ile devam etti. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşimde 2.oturumda görüşülemeyen gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 9 Ekim 2020 tarihli Ekim Ayı 1.Oturum 2.birleşim Toplantısının karar özeti kabul edildi. Saat 11.00’te yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda; Plan ve bütçe komisyonunun meclise sunduğu 2021 Mali yılı Performans programı, 2021 Mali yılı bütçesi, 2021 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin yer aldığı gündem maddeleri görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Görüşülemeyen 2021 Mali yılı Ücret Tarifeleri gündem maddesi ise 4.birleşime bırakıldı.

EKİM AYI 4.TOPLANTISI 14 EKİM’DE

Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 4.birleşimi için 14 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)