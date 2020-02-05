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05 Şubat 2020 Çarşamba 17:34

Battalgazi Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi
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Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başlayan toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları, İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da İmar Komisyonu’na havale edildi.

BAŞKAN GÜDER: “102 MAHALLE MUHTARIMIZLA BİRARAYA GELDİK”

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Elazığ’da yaşanan ve en fazla ilimizin etkilendiği bir deprem yaşadık. Deprem olduktan hemen sonra belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Neler yapılabilir konusunu masaya yatırdık. 12 gündür sürekli sahadayız. Gitmediğimiz mahalle ve dinlemediğimiz vatandaşımız kalmadı. Vatandaşlarımıza hem psikolojik destek hem de yapılması gerekenlerle ilgili gerekli talimatlarımızı verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bugün sabah Battalgazi’deki 102 muhtarımızı topladık. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Bakan Yardımcımızla birlikte Battalgazi’mizin değerlendirmesini yaptık. Sağlıklı sonuçları alabilmemiz için vatandaşlarımızın sabırlı olması lazım. Battalgazi’ye ekipleri yoğunlaştırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tekrar destek istedik. Sayın bakanımız Malatya’mızı ziyaretinde Malatya’mıza 2 bin 550 konut sözü verildi. Bunların takriben yaklaşık bin tanesi Battalgazi’mizde inşa edilecek. 500 tanesi şehrin merkezinde inşa edilecek. 500 içinde yer tespit çalışmaları yapılıyor. İnşallah bizim yeni bir şehir kurmamız açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza önermiş olduğumuz Gelincik Tepesi var. O bölge depreme dayanıklılık açısından gayet iyi durumda. Gelincin Tepesinde aldığımız bilgiler doğrultusunda 526 konutluk yerleşkeye uygun olarak iki veya üç katlı evler yapılarak, merkezdeki insanlarımız oraya isterlerse orada konut sahibi olabilecekler. Bu yerleşkede ilk iki yılı ödemesiz ve 20 yıl ödemeli maliyetine taksitler halinde ev sahibi olabilecekler” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısının 2.birleşimini ise 6 Şubat Perşembe günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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