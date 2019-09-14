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14 Eylül 2019 Cumartesi 13:37

Battalgazi Zabıta Ekipleri Kantin Denetimi Yapıyor

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan toplam 204 okul kantinini denetleniyor. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmesi için kantinleri mercek altına alan Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, hiçbir detayı gözden kaçırmıyor.

Battalgazi Zabıta Ekipleri Kantin Denetimi Yapıyor
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Okul kantinlerinde gıda maddelerini tek tek inceleyen Battalgazi Belediyesi Zabıta ekipleri hijyen, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına, gıda maddesi ürünlerin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri gibi bir çok konuda denetimlerini gerçekleştiriyor.
Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin belli aralıklarla okul kantinlerinde yaptıkları denetimler devam ederken, bu denetimlerde kantinler, görevli ekiplerce denetlenerek mevzuat çerçevesinde gerekli sorumlulukları yerine getirmeyen kantin işletmeleri ekipler tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılıyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Battalgazi Bölgesinde 184’ü devlet okulu, 20’si özel okul olmak üzere toplamda 204 okul bulunuyor. Bir ay içinde tüm okulların kantinleri denetlenecek, ardından uyarılan kantinlerin bu standartları yerine getirip getirmedikleri kontrol edilecek. Denetimlerde uyarıları dikkate almayan kantinlere cezai işlem uygulanacak. Kamu sağlığı ve gelecek nesillerimizin daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda yaşaması için Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri kontrollerini sürdürecek. Vatandaşların şikayetlerini Battalgazi Belediyesinin 444 65 95 numaralı hatta bildirmeleri isteniyor. 
Kontrollerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uymayan kantinlere, ekiplerce önce uyarılar yapılırken, tekrarı halinde ise idari yaptırım uygulanıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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