Battalgazi’de 'Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği' Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu mahallesinde Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla, okullar başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde de bugün 13.00-15.00 saatleri arasında etkinlikler düzenlendi.

Sadece bir günle, bir saatle trafik kurallarının kaybolmaması gerektiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,” Bugün Battalgazi İlçesi Jandarma Komutanlığımızın trafikte çocuklarımızı bilinçlendirme ve yaya yollarını kullanma açısından yapmış olduğu programa sayın Kaymakamımız ve arkadaşlarımız ile beraber Hatunsuyu beldemizdeyiz. Burada çocuklarımız ile bir araya geldik. Komutanlığımızdan, çocuklarımıza trafik kurallarına nasıl uyulması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Esasında bu eylemi, söylemi sürücüler ile gerçekleştirmemiz lazım. Sürücülerin yayaların geçiş üstünlüğünü olduğunu ve buna riayet etmeleri gerekir. Bugün Türkiye’de Türkiye’nin her tarafında İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu, tüm mülki amirlerin katıldığı böyle bir farkındalık etkinliği programı gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak adına bizde bugün bu farkındalığı Hatunsuyu beldemizde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese, bize destek veren yavrularımıza teşekkür ediyorum. Sadece bir günle bir saatle trafik kurallarının kaybolmaması lazım. Bunu sürekli her ortamda hatırlatmada bulunmalıyız” dedi.

Gerçekleşen programda konuşana Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise,” İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları doğrultusunda ‘Yaya Önceliği’ programı kapsamında Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk sahasında Hatunsuyu beldemizde öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Onlara Jandarma personelimiz, trafik kurallar ve kaidelerini güzel bir şekilde izah etiler. Hep beraber yaya önceliğini kendileriyle konuştuk. Gelecekte daha iyi sürücüler olmaları, bilinçli yayalar olmaları konusunda çocuklarımızı bilgilendirmiş olduk. Bu programı düzenleyen Jandarma komutanımıza ve katılımlarından dolayı Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)