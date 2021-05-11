Battalgazi’den Filistin’e Selamlı Destek

Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal kentte İsrail polisinin 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle başlayan müdahalesi sonucu, binlerce yaralı ve 9’u çocuk, 20 civarında kişi hayatını kaybetmişti. Dünyanın dört bir yanından Filistinli halkına destek mesajları yağarken, bir destekte Battalgazi Belediyesi’nden geldi. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da başlatılan selamlı destek görsellerine Battalgazi Belediyesi’de aynı görselle cevap verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek için ilçenin dört bir yanındaki reklam panolarına “Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı görseller astırıldı. Sosyal medyada da yayımlanan görseller, kısa sürede büyük beğeni topladı.

BAŞKAN GÜDER: “FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ ASLA YALNIZ DEĞİLDİR”

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’den Filistin’e bu şekilde destek selamı göndermek istediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Günlerdir, aylardır ve yıllardır dualarımızda Filistinli Müslüman kardeşlerimiz var. Mübarek Ramazan ayında Peygamber kokulu Mescid-i Aksa’ya yapılan alçak saldırıları ve kardeşlerimize yapılan zulmü nefretle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Ne yaparsanız yapın kazanan Filistin olacak. Mescidi Aksa olacak. Kudüs, bizim gözbebeğimizdir. Kudüs, bizim özlemimizdir. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki Müslüman'ların davası değil, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs, kırmızı çizgimizdir.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)