Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nden Depremzedelerelere Destek

İhtiyaç sahibi vatandaşların her daim ihtiyaçlarını karşılayarak büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, depremzede aileleri de unutmadı. Bu zamana kadar kumanya, kıyafet ve gıda yardımlarını depremzedelere ulaştıran Hayır Çarşısı, son olarak Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifiyle birlikte ortak organizasyon düzenledi. Birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın yararlandığı Hayır Çarşısı, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifiyle birlikte depremzede ailelere kıyafet yardımı gerçekleştirdi.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARA YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder’in katılımıyla depremzede aileler ziyaret edilerek, yardımlar ulaştırıldı. Ziyarette çocuklarda unutulmadı. Çocuklar üşümesin diye mont, atkı, bere ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Çocukların kıyafetlerini Kooperatif Onursal Başkanı Yıldız Güder giydirirken, çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Onursal Başkan Yıldız Güder, Bulutlu, Hisartepe ve Düzyol Mahallelerinde depremzedelerin zarar gören evleri inceledikten sonra çadırda yaşayan bir ailenin de misafiri oldu. Güder, çadırda kalan aile ile uzun süre sohbet ederek, yaşadıkları sorunları dinledi.

MUHTAR ÖZCAN: “YARDIMLAR BİZLERİ SEVİNDİRDİ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi ve aynı zamanda Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder’e yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileten Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, “Şuan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in eşleri Yıldız Güder ve ekibi mahallemizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve eşi Yıldız Güder Hanımefendiye ve belediye personellerine teşekkür ediyorum. Yaptığı yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çocuklarımızı ve bizleri yaptıkları yardımlarla sevindirdiler” şeklinde konuştu.

GÜDER: “NE GEREKİYORSA BİZLER YAPMAYA HAZIRIZ”

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Onursal Başkanı Yıldız Güder ise, şunları söyledi: “24 Ocak’ta büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonrası Elazığ ve Malatya’da can kaybı ile birlikte maddi hasarlar da yaşandı. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın milletimize. Evleri hasar gören kardeşlerimize hem geçmiş olsun demek ve onların yanında olduğumuzu bildirmek için böyle bir çalışma yaptık. Maddi manevi elimizden ne gelirse biz her zaman onların yanındayız. Birlik ve beraberliğimizin daha sağlam temellere oturması için ne gerekiyorsa bizler yapmaya hazırız. Biz bugün burada Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifi olarak hasar gören köylerimizden bazılarına yardımlar getirdik. Battalgazi Belediyemiz Hayır Çarşısı, yıllardır vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiği gibi bu günde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır. Battalgazi Belediye Başkanımız bilindiği gibi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor ve sürekli de vatandaşlarımız ile iç içe. Bizde kadın kooperatifi olarak depremzede ailelere naçizane yardımlar getirdik. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız.” dedi.

“HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİDİR”

Güder, hayırsever vatandaşların Hayır Çarşısı’na destek verebileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Veren el ile alan el arasında bir köprü görevini üstlenen Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, sosyal belediyecilik kapsamında yıllardır ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara gerek Battalgazi Belediyesinin imkanları gerekse hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yardım yapan kuruluşlar arasında yer alıyor. Hayırsever vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla destek verebileceği Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlarımız yanında da yer almaktadır. Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısına yardım yapmak isteyen hayır sahipleri, çarşıyı ziyaret edebilir. Hayırsever vatandaşların Hayır Çarşısı’na vereceği destek önemlidir”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)