Bayram Namazı 800 Yıllık Namazgâhta Eda Edildi

Vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına da ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi'de yaşatılmaya devam ediyor. Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Battalgazi'de ki Namazgah'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı. Namazgahta bayramı namazını eda etmek için gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde saf tuttu. Bayram namazının kılındığı namazgah girişine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’n talimatıyla konulan el dezenfektanları ile eller temizlenirken, maskeler ve sosyal mesafe kuralına özellikle dikkat edildi. Bayram namazını eda etmek için tarihi namazgaha gelen vatandaşlar için Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan tek kullanımlık namazlıklar da dağıtıldı. Tüm İslam aleminin ve Battalgazililerin Ramazan bayramını tebrik eden Başkan Güder, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 800 yıllık namazgahta; Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birçok vatandaş bayram namazını eda etti.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Öte yandan huşu içinde kılınan bayram namazında özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimizde unutulmadı. İsrail’in saldırısı altındaki Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması ve saldırıların bir an önce son bulması içinde dualar edildi.

BAŞKAN GÜDER: “BAYRAMIMIZI BURUK YAŞIYORUZ”

İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm İslam aleminin ve Battalgazili hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Koronavirüs tedbirleri ve Filistinli kardeşlerimizin gördüğü zulüm sebebiyle bu bayramı buruk yaşıyoruz. Peygamber kokulu Mescid-i Aksa’ya ve kardeşlerimize yapılan alçak saldırıları ve kardeşlerimize yapılan zulmü nefretle kınıyoruz. Kudüs, bizim özlemimizdir. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki Müslüman'ların davası değil, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Pandemi öncesinde hep beraber neşe ve sevinç ile ziyaretler yaparak kutladığımız bayramlarımıza yeniden kavuşmayı Allah’tan ümit ediyoruz. Bu salgını kurallara uyarak atlatabiliriz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Önümüzde Kurban Bayramı var. İnşallah o bayramı eski bayramlar gibi kutlarız. Ramazan Bayramının Battalgazi’miz için, Malatya’mız için, ülkemiz için, dünya insanlık alemi için hayırlara vesile olur.” Dedi.

KAYMAKAM DURAN: “RAMAZAN BAYRAMIMIZI KUTLUYORUM”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “İlçemizdeki Namazgah’ta Battalgazili hemşerilerimiz ile bayram namazında bir araya geldik. Ramazan Bayramı, ülkemize, ilimize, ilçemize ve bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olsun. Bu vesile ile bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” İfadelerini kullandı.

Bayram namazına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından şeker ikramı da yapıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)