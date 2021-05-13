İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:52

Bayram Namazı 800 Yıllık Namazgâhta Eda Edildi

Ramazan Bayramı namazı, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrası hazır hale getirilen Eskimalatya’daki Namazgâh’ta huşu içerisinde kılındı. Eskimalatya’daki Namazgâh alanında koronavirüs tedbirleri altında kılınan namaza, ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayram Namazı 800 Yıllık Namazgâhta Eda Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Vakit namazları ve Cuma namazları dışında bayram namazlarına da ev sahipliği yapması nedeniyle tarihi bir dokusu bulunan Namazgah kültürü Battalgazi'de yaşatılmaya devam ediyor. Selçuklu döneminde yolcuların rahatlıkla namaz kılmaları için yol güzergahlarına yaptırılan namazgahlardan olan Battalgazi'de ki Namazgah'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı. Namazgahta bayramı namazını eda etmek için gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde saf tuttu. Bayram namazının kılındığı namazgah girişine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’n talimatıyla konulan el dezenfektanları ile eller temizlenirken, maskeler ve sosyal mesafe kuralına özellikle dikkat edildi. Bayram namazını eda etmek için tarihi namazgaha gelen vatandaşlar için Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan tek kullanımlık namazlıklar da dağıtıldı. Tüm İslam aleminin ve Battalgazililerin Ramazan bayramını tebrik eden Başkan Güder, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 800 yıllık namazgahta; Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birçok vatandaş bayram namazını eda etti.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Öte yandan huşu içinde kılınan bayram namazında özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimizde unutulmadı. İsrail’in saldırısı altındaki Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması ve saldırıların bir an önce son bulması içinde dualar edildi.

BAŞKAN GÜDER: “BAYRAMIMIZI BURUK YAŞIYORUZ”

İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm İslam aleminin ve Battalgazili hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Koronavirüs tedbirleri ve Filistinli kardeşlerimizin gördüğü zulüm sebebiyle bu bayramı buruk yaşıyoruz. Peygamber kokulu Mescid-i Aksa’ya ve kardeşlerimize yapılan alçak saldırıları ve kardeşlerimize yapılan zulmü nefretle kınıyoruz. Kudüs, bizim özlemimizdir. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki Müslüman'ların davası değil, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Pandemi öncesinde hep beraber neşe ve sevinç ile ziyaretler yaparak kutladığımız bayramlarımıza yeniden kavuşmayı Allah’tan ümit ediyoruz. Bu salgını kurallara uyarak atlatabiliriz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Önümüzde Kurban Bayramı var. İnşallah o bayramı eski bayramlar gibi kutlarız. Ramazan Bayramının Battalgazi’miz için, Malatya’mız için, ülkemiz için, dünya insanlık alemi için hayırlara vesile olur.” Dedi.

KAYMAKAM DURAN: “RAMAZAN BAYRAMIMIZI KUTLUYORUM”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “İlçemizdeki Namazgah’ta Battalgazili hemşerilerimiz ile bayram namazında bir araya geldik. Ramazan Bayramı, ülkemize, ilimize, ilçemize ve bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olsun. Bu vesile ile bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum” İfadelerini kullandı.

Bayram namazına katılan vatandaşlara Battalgazi Belediyesi tarafından şeker ikramı da yapıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder’den Ramazan Bayramı Mesajı Başkan Güder’den Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Çınar, Tohma’da İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Etti, Semt Sahasını İnceledi Başkan Çınar, Tohma’da İhtiyaç Sahiplerini...
Başkan Zelyurt; “Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun” Başkan Zelyurt; “Ramazan Bayramımız Mübarek...
Başkan Çınar, “Kudüs’te İnsanlık Suçu İşleniyor, Bayrama Hüzünlü Giriyoruz” Başkan Çınar, “Kudüs’te İnsanlık Suçu İşleniyor,...
“Gayretiniz ve Fedakârlığınız Asla Unutulmayacaktır” “Gayretiniz ve Fedakârlığınız Asla Unutulmayacaktır”
Battalgazi’den Filistin’e Selamlı Destek Battalgazi’den Filistin’e Selamlı Destek
Rektör Kızılay, Yeşilyurt Belediyesinin Kültür Yatırımlarını İnceledi Rektör Kızılay, Yeşilyurt Belediyesinin Kültür...
Başkan Çınar, “Muhtarlar, Yerel Yönetimlerin Temel Taşıdır” Başkan Çınar, “Muhtarlar, Yerel Yönetimlerin...
Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarı Ve Yaşam Merkezi’nin İnşaatı Hızla Yükseliyor Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz Semt Pazarı Ve Yaşam...
Başkan Güder’den Berat Kandili Mesajı Başkan Güder’den Berat Kandili Mesajı
Battalgazi Belediyesi’nden Sağlık Yatırımına Büyük Destek Battalgazi Belediyesi’nden Sağlık Yatırımına...
Başkan Çınar, “Doğa Harikası Bölgelerimizi Turizme Kazandırıyoruz” Başkan Çınar, “Doğa Harikası Bölgelerimizi...
Başkan Güder, “Projeyi Hayata Geçirmenin Gururunu Yaşıyoruz” Başkan Güder, “Projeyi Hayata Geçirmenin Gururunu...
Battalgazi Belediyesi Temizlik Görevlisi’nden İkinci Kez Örnek Davranış Battalgazi Belediyesi Temizlik Görevlisi’nden İkinci...
Başkan Çınar, “Günümüzden Geleceğe Çok Değerli Eserler Emanet Ediyoruz” Başkan Çınar, “Günümüzden Geleceğe Çok Değerli...
Yukarı Çık

banner737

banner716

Başkan Güder’den Ramazan Bayramı Mesajı
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı....

Haberi Oku