Bekir Develi Konferans Öncesi Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Sanatçı, sunucu, yapımcı ve oyuncu Bekir Develi beraberinde TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir ile birlikte özellikle gençlerin toplum içindeki yeri ve gençlere öz güven aşılanması için ülke genelinde yapılan konferanslara Malatya ile devam edilecek. 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.30’da Malatyalılar ile bir araya gelecek olan Develi program öncesinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyarette sürekli Malatya’ya programlar için geldiğine vurgu yapan Develi, Malatya’nın ilim ve irfana verdiği öneme dikkat çekti.

“GENÇLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELMEK ÇOK GÜZEL”

Malatyalılar ile bir araya gelmenin keyif verdiğini ifade eden Bekir Develi, “Malatya’ya birkaç yıl önce yine gelmiştim. 2-3 yıl kadar ara verdik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve TÜGVA’nın iş birliği ile Battalgazi gençleriyle Malatyalı gençlerimizle bir araya gelmek çok güzel. Bu akşam Allah nasip ederse yeniden bir araya geleceğiz. Hem ağlanacak halimize tebessüm edip güleceğiz hem de 28 Şubat’ın yıldönümüne yaklaşmamız münasebetiyle o darbeyi de anlatacağız. İnşallah hayırlı, güzel bir program olur. Destek veren herkese selam ediyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

“ANADOLU’YU GEÇMİŞTEN ALIP GÜNÜMÜZE GÜZEL ÖRNEKLERLE TAŞIYACAK”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Bekir Develi kardeşimizi Malatya’mızda ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Toplum tarafından kabul görmüş insanları toplum ile buluşturmak ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan oluyor. Hemşerilerimiz 2 – 3 yıldır Bekir Develi Beyi görmek istiyorlardı. Sağ olsun TÜGVA Başkanımız Mesut Demir Bey programı beraber yapalım dediğinde biz de memnuniyetle kabul ettik. İnşallah akşam da bir konferans verecek. Yaratılış gereği insanın unutma özelliği var. İyi ki de unutuyoruz. Çünkü bazı yaşanan olayları unutmasak sürekli insan zihninde canlı tutulursa insanın onunla yaşaması mümkün değil. Hatırlatmak insan olarak bizim bir birimize karşı görevimiz. Kendileri de Anadolu’yu geçmişten alıp günümüze güzel örneklerle taşıyacak. Anlattıkları dinleyenlere birer nasihat, hatırlatma olacaktır. İnşallah güzel bir söyleşi olur.” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)