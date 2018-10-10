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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:13

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantıları başladı.

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı
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Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Doğan Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem ilanından sonra intikal eden konuların meclis gündemine eklenmesinin ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

Trambüs arızasını giderirken iş kazası sonrası hayatını kaybeden Atilla Katırcı’nın isminin yaşatılması amacıyla MAŞTİ kavşağında bulunan üst geçide isminin verilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan İnönü Kapalı Çarşısında yer alan 139 nolu bölümün su tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının II. Birleşimini 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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