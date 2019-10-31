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31 Ekim 2019 Perşembe 14:25

Büyükşehir Akçadağ’da asfaltlama çalışmaları yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz yıl Akçadağ ilçe merkezinde değişim dönüşüm çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezini baştan aşağı yenilemişti.

Büyükşehir Akçadağ'da asfaltlama çalışmaları yaptı
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Altyapı ve doğalgaz eksikliklerinin giderildiği bazı noktalarda üst yapı çalışmaları ise bu yıl tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Başpınar, Doğu, Aktepe, Kültür Mahalleleri ile Kotan Gölü yolunda 2.6 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Güneş: Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmasını değerlendiren Doğu Mahalle Muhtarı Turgay Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Doğu Mahallesinin sorunlarına duyarlılık gösterdiğini belirterek, “Başkanımız hizmet taleplerimize ilgi gösterdi ve sorunların çözümü için hareket geçti. Ulaşım anlamında yol sorunlarımız kısa bir sürede çözüldü. 4-5 sokağımızın sorunları çözüldü. Finişerle kaliteli bir serim yapıldı. Emek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Torun: Çok kısa sürede yollarımız pırıl pırıl oldu

Yapılan altyapı çalışmalarından sonra yollarda toz ve topraktan geçilmediğini belirten Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sorunlarımızı yerinde gördü. Çözümü için gerekli talimatları verdi ve çok kısa bir sürede yollarımız pırıl pırıl bir hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bu gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Coşkun: Ulaşım anlamında mahallemizin bütün sorunları çözüldü

Çok kaliteli asfalt çalışması yapıldığını vurgulayan Aktepe Mahalle Muhtarı Aydın Coşkun, “Ulaşım anlamında mahallemizin bütün sorunları çözüldü. Bu tablonun oluşmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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