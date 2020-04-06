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06 Nisan 2020 Pazartesi 16:41

Büyükşehir Belediyesi Arguvan İlçesinde Dezenfekte Çalışmaları Gerçekleştirdi

Korona virüs salgınına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ilçelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Arguvan İlçesinde Dezenfekte Çalışmaları Gerçekleştirdi
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Büyükşehir Belediyesi daha önce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arapgir ilçelerine Arguvan ilçesini de kattı.

Çalışmalar kapsamında Arguvan ilçesinin cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.

Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Arguvan ilçesinin cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirildi. İlçe Meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Arguvanlılar çalışma ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya’nın bütün ilçelerinde yapılacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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