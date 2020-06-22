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22 Haziran 2020 Pazartesi 13:55

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının Eksikliklerini Gideriyor

Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında, vatandaşların ihtiyaç duyduğu mescit ve lavabo grupları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının Eksikliklerini Gideriyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında hayvan alımı ve satımı yapan vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayarak çalışmalarına devam ediyor.

Hizmet ve yatırımlarında vatandaş memnuniyetine büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan pazarında eksikliği hissedilen mescit, lavabo, WC grupları yaparak eksiklikleri tamamlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hemen çalışmalara başlanarak Hayvan Pazarı içerisinde ihtiyaç duyulan mescit, bay, bayan ve engelli WC, abdest ve duş alma yerleri yapılıyor.

Yapımı devam eden işlerin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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