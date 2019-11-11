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11 Kasım 2019 Pazartesi 14:22

Büyükşehir Darende de Çalışıyor

Malatya’nın tüm ilçelerinde asfalt çalışması gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için Darende ilçesinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Darende de Çalışıyor
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Darende ilçesine bağlı Yenice de 2.2 kilometre, Hacılar Mahallesinde ise 1.5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına Aşağı Ulupınar bölgesiyle devam edecektir.

Sorunların çözümü için harekete geçildi

Darende de yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, Büyükşehir Belediyesinin Kış ayları gelmeden Darende’nin yol sorunlarını çözdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Şimşek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız geçtiğimiz günlerde Darendemizde incelemelerde bulunup, muhtarlarla bir araya gelmişti. Sorunların çözümü noktasında beklemeden harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarıyla da sorunlarımızı ortadan kaldırdı. Bu hizmeti bekleyen birkaç mahallemiz daha var. Önümüzdeki sezon bu hizmetin daha kapsamlısını alacağımızdan eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yol konforumuz arttı

Yenice Mahalle Muhtarı Hamit Gürbüz’de yapılan asfalt çalışmasının kaliteli yapıldığına dikkat çekti.

Muhtar Gürbüz, “Büyükşehir Belediyemiz en büyük sorunumuzu çözdü. Asfaltlama çalışmalarıyla yolumuzun konforu arttı. Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekip arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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