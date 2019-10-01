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01 Ekim 2019 Salı 14:14

Büyükşehir Doğanyol da Dev Projesini Tamamlamak Üzere

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanyol’daki dev projesinde sona yaklaştı. Doğanyol misafirlerini artık yeni yüzüyle ağırlayacak. Değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe’ye yeni bir Meydan kazandırılıyor.

Büyükşehir Doğanyol da Dev Projesini Tamamlamak Üzere
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Kent merkezi başta olmak üzere Malatya’nın bütün ilçelerinde ve kırsal bölgelerinde yatırım ve hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçesine tarihinde ilk defa meydan yapılıyor.

Doğanyol halkının aileleriyle birlikte rahat ve hoşça vakit geçireceği Meydan Düzenleme projesinin büyük bölümü tamamlandı. İlçe merkezinin tam ortasında bulunan ve atıl otopark alanı olarak kullanılan alan güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Büyükşehir Meydan Düzenleme çalışmaları kapsamında alanda 600 metrekarelik yeşil alan, 250 metrekarelik park alanı, 70 metrekarelik WC’ler, 70 metre karelik süs havuzu, 14 araçlık otopark, 20 metre karelik enerji odası, taş duvar örme işi yaptı. Peyzaj ve kaplama çalışmalarının devam ettiği alanda, çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak..

3138 metrekare alan içerisinde aydınlatma çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, meydanın siluetine uygun Saat Kulesini de tamamladı.

Doğanyol da değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlayan Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezinde altyapı çalışmalarını eksiksiz yapmıştı. İlçe merkezinin girişini oluşturan 800 metrelik yolu çift şeritli yaparak standartlara uygun hale getirmişti.

İlçe merkezinde üst yapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi Doğanyol’un ortasında bulunan ve ilçenin sembolü haline gelen parkı da düzenlemişti. Dev projenin son etabı olan Meydan düzenleme çalışmalarıyla Doğanyol ilçe merkezinde hizmet hamlesi tamamlanmış olacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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