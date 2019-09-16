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16 Eylül 2019 Pazartesi 10:09

Büyükşehir Pütürge’de Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçesinde yol genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Pütürge'de Yol Çalışmalarına Devam Ediyor
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Saha çalışmaları noktasında kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Pütürge de 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Gündüz, Belen ve Taşmış Mahallelerini birbirine bağlayan 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda 3.5 kilometrelik bölüm tamamlandı. 9.5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Pütürge’nin en uzak mahallelerinden biri olan Arınlı Mahallesinde ise yeni yol açma ve yol genişletme çalışmaları yaptı. 6 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun 2.5 kilometrelik bölümünde yol genişletmesi yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 3 metrelik yolu 5.5 metre genişliğine çıkardı.

6 kilometrelik bağlantı yolunda güzergah değişikliği yapan Büyükşehir Belediyesi 3.5 kilometrelik yeni bir yol açtı. Zor arazi şartlarına rağmen çalışmaları kısa bir sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi bölgede ulaşımın daha sağlıklı yapılmasını sağladı.

Başkan Gürkan’a teşekkür

Bölge sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler. 

Mesafenin kısaldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Önceki yolumuz çok dar ve uzundu. Büyükşehir Belediyemiz mevcut yeri genişletip, yeni yol açtı. Arınlı derin bir nefes aldı. Yol genellikle yazın kullanılıyor. Kışın bölgeye çok kar yağdığı için kullanmak zorlaşıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çok sık kullanılıyor. Yolun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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