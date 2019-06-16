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16 Haziran 2019 Pazar 14:49

Büyükşehir Toki Yoluna İlk Kazmayı Vurdu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Mahallesi ile Cemal Gürsel Mahallelerini bir birinden ayıran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile Kentsel Dönüşüm Evlerinin ulaşımını sağlayan Toki yolunu standartlara uygun hale getiriyor.

Büyükşehir Toki Yoluna İlk Kazmayı Vurdu
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Malatya’nın yeni yaşam merkezlerinden biri olan bölgenin önemli derecede ulaşım yükünü çeken Toki yolu aynı zamanda Karagöz Mahallesinin de ulaşımını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi yolda kot farklarını ortadan kaldırırken, yol güzergahında çökmeleri önlemek amacıyla da zemin güçlendirmesi yapıyor. Yol altyapı çalışmalarının devamında asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Toki yolunda sürdürülen işleri yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Gürkan: Prestijli hale gelecek

Malatya Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle, kent genelinde sahada olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “TOKİ yolumuz Malatya’nın önemli ulaşım akslarından biri. Yolumuzun var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için ilk kazmayı vurduk. Yapacağımız bu çalışmayla bölgemiz prestijli hale gelecek. Buradaki yaşam kalitesi daha üst düzeye çıkacak.

Bölgemizde bulunan Karagöz deresinin de ıslah çalışmaları devam ediyor. TOKİ yolunu etaplar halinde yapacağız. Birinci etap ilk TOKİ konutları yolundan başlayıp okul kavşağında son buluyor. Okul yolundan sonraki kısımda ikinci etabı oluşturuyor. Bölge halkına ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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