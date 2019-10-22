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22 Ekim 2019 Salı 16:49

Büyükşehir Yazıhan Da Ulaşım Sorunlarını Çözüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde mahallelerin ulaşım sorununu çözüyor.

Büyükşehir Yazıhan Da Ulaşım Sorunlarını Çözüyor
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Kent genelinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde asfaltlama ve yol genişletme çalışmaları yaptı. Tahtalı Mahallesini, Çavuş ve Böğürtlen Mahallelerine bağlayan grup yolu baştan aşağı asfaltlandı. 10.3 kilometre uzunluğundaki yol sathi asfalt ile kaplandı. Epreme ve Sadıklı Mahalle yolları da sıcak asfalt ile kaplandı. 1.7 kilometrelik asfalt çalışmasıyla mahallelerin ulaşım sorunu çözüldü.

Çivril Mahallesini İriağaç Mahallesine bağlayan 2.4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yoluda Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildi. 3.5 metre genişliğindeki yol 7 metre genişliğine çıkarıldı.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Epreme Mahalle Muhtarı Ahmet Aksüt, Epreme Mahallesinin bütün yollarının yapıldığını belirterek, “Mahallemiz asfalt çalışmalarından sonra çok güzel bir hale geldi. Kaliteli asfalt hizmetleri aldık. Önceki halini anlatmaya gerek yok. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sadıklı Mahalle Muhtarı Ahmet Dönmez’de yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Muhtar Dönmez, “Mahallemizin asfalt anlamında sorunları vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Yazıhan gezi sırasında yaptığı toplantıda bunu dile getirdik. Başkanımız Selahattin Gürkan’da sorunlarımıza kayıtsız kalmayarak sorunlarımızı çözdü. Mahallemizin sorunlarını çözmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Özverili çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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