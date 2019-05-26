İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mayıs 2019 Pazar 16:42

Çalık, “Bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız”

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yılmadan, korkmadan milletimize hizmet etmeye devam ettik, bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız.” dedi.

Çalık, 'Bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milletvekilli Çalık, iftar programını düzenleyen İl Başkanı İhsan Koca ve il teşkilatına teşekkür ederek, “Yüce Rabbim 16 yıldır bu yolu sizlerle yürümeye bizlere nasip eyledi. Yürüdüğümüz bu yolda çok zorlu anlarımız oldu, çok güç anlarımız oldu, askeri darbelerle, bürokratik darbelerle, yargı darbeleriyle ve FETÖ darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Ama yılmadan, korkmadan milletimize hizmet etmeye devam ettik, bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız.” dedi.

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçimde Malatyalıların AK Parti’nin yanında olacağını belirten Çalık, “Partimizin tüm teşkilat mensupları, AK Partiye gönül verenler, Erdoğan ile birlikte yol yürüyenler, İstanbul’daki tüm akrabalarınızı, tanıdıklarınızı, birlikte iş yaptıklarınızı, dostlarınızı tek tek arayınız, oynanmak istenen oyunları hep birlikte bozalım. ” diye konuştu.

Çalık, iftara katılan partililerle uzun süre sohbet etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a...
Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde ki Yeri Özel ve Farklıdır’’ Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde...
Başkan Güder, Taştepe Mahallesi Sakinleri İle Bir Araya Geldi Başkan Güder, Taştepe Mahallesi Sakinleri İle...
Başkan Çınar, ‘‘Personellerimizin Özverisi ve Fedakârlığı Takdire Şayan’’ Başkan Çınar, ‘‘Personellerimizin Özverisi...
Darende’de Şehit Yakınları, Gaziler, Yetim ve Öksüzler ile İftar Darende’de Şehit Yakınları, Gaziler, Yetim ve...
Başkan Çınar’dan 19 Mayıs Mesajı Başkan Çınar’dan 19 Mayıs Mesajı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a...
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “ Mehmet Çınar Başkanımızın gerek bilgi, birikim ve vizyonu,...

Haberi Oku