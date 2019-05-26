Çalık, “Bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız”

Milletvekilli Çalık, iftar programını düzenleyen İl Başkanı İhsan Koca ve il teşkilatına teşekkür ederek, “Yüce Rabbim 16 yıldır bu yolu sizlerle yürümeye bizlere nasip eyledi. Yürüdüğümüz bu yolda çok zorlu anlarımız oldu, çok güç anlarımız oldu, askeri darbelerle, bürokratik darbelerle, yargı darbeleriyle ve FETÖ darbeleriyle karşı karşıya kaldık. Ama yılmadan, korkmadan milletimize hizmet etmeye devam ettik, bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız.” dedi.

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçimde Malatyalıların AK Parti’nin yanında olacağını belirten Çalık, “Partimizin tüm teşkilat mensupları, AK Partiye gönül verenler, Erdoğan ile birlikte yol yürüyenler, İstanbul’daki tüm akrabalarınızı, tanıdıklarınızı, birlikte iş yaptıklarınızı, dostlarınızı tek tek arayınız, oynanmak istenen oyunları hep birlikte bozalım. ” diye konuştu.

Çalık, iftara katılan partililerle uzun süre sohbet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)