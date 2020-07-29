“Canlı Hayvan Pazarı, Bölge Ekonomisinin Mihenk Taşıdır”

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricilerinin taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı ve bayrama hazır hale getirilen Canlı Hayvan Pazarımız, bölgemizin hayvan ihtiyacını karşılamasıyla ekonomik hayata ciddi kazanımlar sağlamaktadır.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR, HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİYLE SOHBET ETTİ

Sabah saatlerinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek esnaflara ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, istek ve talepleri dinledi.

Yoğun ilgiyle karşılanan ve uzun süre pazar esnafıyla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Canlı Hayvan Pazarını bölge ekonomisinin mihenk taşı olarak gördüklerini söyledi.

“HEMŞERİLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KURBANLIKLARINI ALABİLİRLER”

Canlı Hayvan Pazarının koronavirüs tedbirlerine uygun olarak Kurban Bayramına hazır hale getirildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kurban ibadeti, birliği, beraberliği, muhabbeti, paylaşımı ve Cenab-ı Allah’a teslimiyeti ifade etmektedir. Pandemi sürecinden dolayı tedbirlerin üst seviyede uygulandığı Canlı Hayvan Pazarımızı ziyaret ederek hayvan yetiştiricilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Hemşerilerimiz geçtiğimiz yıllarda ya buradan ya da kentimizin farklı bölgelerinde ki satış noktalarından kurbanlıklarını satın alıp, kesim yerlerinde ibadetlerini yapıyorlardı. Ancak bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla hemşerilerimiz kurbanlarını ya bağış olarak ya da dernekler üzerinden yerine getirmeyi tercih ettikleri için geçtiğimiz yıllara oranla daha sakin bir ortamla karşılaştık. Bölge ekonomisinin bel kemiği ve kentimizin de canlı hayvan ihtiyacının karşılandığı en büyük pazar olan Canlı Hayvan Pazarımızda pandemiye yönelik tedbirler alınmaktadır. Canlı hayvan satıcı ve alıcıları gönül rahatlığı ile gelip ticari faaliyetlerini yapabilirler. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bayram için 34 adet kesim, 1 adette satış yerimizde gerekli tedbirleri alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşerilerimiz hem bölgemizin en büyük Canlı Hayvan Pazarından hem de Çırmıhtı Mollakasım Mahallemizde kurduğumuz satış noktalarımızdan kurbanlıklarını alabilirler. Satış ve kesim alanlarımızda pandemi tedbirleri kapsamında hijyen, sosyal mesafe ve temizlik kuralları harfiyen yerine getirilmektedir. Satış ve kesim yerlerinde her hangi bir aksaklık ve sorun yaşanmaması içinde bizler sürekli sahadayız ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlçemizde temizlik faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz, hemşerilerimize kurban kesim sırasında gereken kolaylığı sağlayacağız, her sene olduğu gibi yine kurban poşetlerimizi dağıtacağız. Arife gününden başlayarak bayram süresince ilçemizin her noktasında dezenfektan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırın, pastane ve marketlerde denetimleri artırdık. İnşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde, pandemi kurallarına uyarak mübarek Kurban Bayramını sağlıklı, huzurlu ve güzel bir şekilde tamamlarız.” dedi.

“HEM İBADETLERİMİZİ YAPALIM HEMDE PANDEMİ KURALLARINA UYALIM”

Esnaflara ve vatandaşlara pandemi kurallarına uymaları noktasında çağrıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ramazan Bayramında pandemi salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bayramı buruk bir şekilde geçirmiştik, aynı durumların tekrarlanmaması içinde hepimizin açıklanan kurallara uyması gerekmektedir. Son zamanlarda kentimizde koronavirüs hastalarının sayısında artış olduğu yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Daha duyarlı, daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçmekteyiz. Esnaflarımızın ve hemşerilerimizin kurallara uymalarını özellikle rica ediyorum. Özellikle satış ve kesim yerleri başta olmak üzere ziyaretler ve namaz alanlarında sosyal mesafeye dikkat edip, maskelerimizi mutlaka takalım, ellerimizi sık sık yıkayalım. Bir yandan ibadetlerimizi yaparken diğer taraftan da salgından uzak durmak içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Şimdiden İslam Âleminin, aziz milletimizin ve kıymetli hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum ve kutluyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Canlı Hayvan Pazarı ziyaretine Canlı Hayvan Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ile Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş’ta eşil etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)