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04 Şubat 2020 Salı 11:09

Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Deprem Bölgelerini Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, “Yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreci devletimizin gücü ve kudreti, halkımızın birlik ve beraberlik ruhuyla atlatıp, huzurlu ve güzel günlere yeniden kavuşacağız.” dedi.

Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Deprem Bölgelerini Ziyaret Etti
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HIROĞLU, GÜNDÜZBEY, KAYNARCA VE SALKÖPRÜ’DE DETAYLI İNCELEMELER

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Hıroğlu, Gündüzbey, Kaynarca ve Salköprü mahallelerini ziyaret ederek, hasarlı binaları yerinde inceledi.

“DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜDÜR, DEPREM YARALARINI SARMAK ADINA ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyetlerini giderecek çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bakan Yardımcımız ve Milletvekilimizle birlikte depremden etkilenen Hıroğlu, Gündüzbey, Dilek, Kaynarca ve Salköprü mahallelerimizde detaylı incelemelerde bulunduk, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İlçemizin dört bir tarafında deprem yaralarının sarılması adına çok yoğun çalışıyoruz, hasarlı binaların tespiti, mühürlenmesi ve boşaltılması işlemlerini büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz.İlçemizin farklı bölgelerinde az, orta ve ağır hasarlı binalarımız vardır, bitişik nizam eski yapılarda fazlaca hasar olduğunu tespit ettik.Hasarlı evlere yönelik gerekli çalışmaları hızlıca yerine getiriyoruz. Belediye olarak hem devletimizin kaynaklarıyla hem de kendi imkânlarımızla vatandaşlarımıza yardımcı olmaya ve sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Tüm bölgelerimizle ilgili vatandaşlarımıza kesin hasar tespit raporlarını paylaşacağız.Oturulacak ya da oturulmayacak binalarla ilgili net bilgileri vereceğiz, hemşerilerimize gerekli tebligatlar yapılacak.Devletimiz çok güçlüdür, halkımızın yaralarını sarmak adına gereken ne varsa yapılmaktadır. Valiliğimizin önünde kurulan afet koordinasyon çadırında kira, gıda, çadır ve konteynırlara yerleşme gibi yardımlar noktasında her türlü konuda bilgilendirme yapılmaktadır.” dedi.

“HALKIMIZI SIKINTILARDAN KURTARMAK ADINA ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ”

Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında yer aldığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise, “ Öncelikle tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Deprem olayı yaşandığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakanlarımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ve yerel yönetimlerimiz halkımızın yanında yer almaya devam etmektedir. Devletimiz tüm imkânlarıyla hemşerilerimizin yanındadır. Sıkıntıların büyük olduğunun farkındayız ancak devletimiz büyüktür, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak içinde ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Yardımlar ve destekler sonucunda inşallah huzurlu ve rahat ortama kavuşacağız. Tabii ki binaları çok hızlı bir şekilde onarmak, yıkmak ve yapmak öyle kolay olmuyor, zaman ve süreç istiyor, hasar tespit çalışmaları sürmektedir. Bütün işlemlerin yasal çerçevede halledilmesi gerekiyor, bunun içinde zamana ihtiyaç var.Bu zorlu süreçte gerek kira yardımları gerekse de çadır, ısıtıcı, gıda, konteynır ve diğer tüm desteklerle yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun gidermek adına çok yoğun çalışıyoruz. Teknik ekiplerin gözetiminde gerçekleşen hasar tespit çalışmalarına ilişkin vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılacak olup, resmi işlemlere hemen başlayacağız. Devletimizin gücü ve kudretiyle, halkımızın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreci hep birlikte atlatacağız ve tekrardan huzurlu günlerimize kavuşacağız.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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