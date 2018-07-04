İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18

Çırmıhtı’da düzenleme çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Çırmıhtı’da değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çırmıhtı'da düzenleme çalışmaları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kent genelinde asfaltlama, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, altyapısı baştan aşağı yenilenen eski Çırmıhtı’da üstyapı çalışmalarının yarısını tamamladı. İçmesuyu, kanalizasyon, yağmur drenaj hatları ile diğer kurumlara ait altyapılar baştan aşağı yenilenmişti. Üstyapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırımların büyük bölümü yapıldı. Gündüzbey girişinde ise çalışmalar halen devam ediyor.

Çırmıhtı girişindeki caddede aydınlatma direklerinin büyük bölümü takıldı. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının da yapılacağı cadde yakın zamanda Malatya halkına hizmet vermeye başlayacak.

Yapılan çalışmaları değerlendiren bölge halkı, Çırmıhtı’nın güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku