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05 Şubat 2020 Çarşamba 12:55

“Çocuklarımızı Pazar Günkü Etkinliğimize Bekliyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere hem karne hediyesi vermek hem de deprem nedeniyle moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla, ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ sinema etkinliğinden sonra ‘Şirinler Tiyatrosu’ etkinliğiyle karne hediyesini ikiye çıkardı.

'Çocuklarımızı Pazar Günkü Etkinliğimize Bekliyoruz”
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ŞİRİNLER TİYATROSU, 09 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİNDE

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün faaliyet programına dâhil edilen ‘Şirinler Tiyatrosu’ etkinliği 09 Şubat 2020 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezinde üç ayrı seans halinde 5-10 yaş aralığındaki öğrencilerle buluşacak.

ÜCRETSİZ BİLETLERİN DAĞITIMINA BAŞLANDI

Curcuna Tiyatro ekibi oyuncuları tarafından sahnelenecek ‘Şirinler Tiyatro’ oyununun ücretsiz biletlerinin dağıtımına, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Millet Kıraathaneleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri ile Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binalarında başlandı.

“ÇOCUKLARIMIZLA BU SEFER TİYATRODA BULUŞACAĞIZ”

Çocukları sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminin yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklarımıza hem karne hediyelerini vermek hem de bölgemizi derinden sarsan deprem nedeniyle moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla kültürel etkinliklerimize devam ediyoruz. Geçen hafta düzenlediğimiz ‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ sinema etkinliğimize çocuklarımızın gösterdiği yoğun ilginin yanı sıra yaşadıkları mutluluk ve heyecanı gördükten sonra bir karne hediyesi daha vermeyi uygun gördük. Çocuklarımızla bu seferde tiyatro etkinliğinde buluşacağız. 09 Şubat 2020 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezinde 5-10 yaş aralığındaki öğrencilerimize yönelik düzenlenecek ‘Şirinler Tiyatrosu’ etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Saat 11:00, 14:00 ve 16:00’da üç ayrı seans halinde miniklerle buluşacak olan tiyatro etkinliğimizde neşeli ve güzel anlar yaşayacağız. Bütün çocuklarımızı Curcuna Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek oyunumuza bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu yaşamak isteyen çocuklarımız ücretsiz biletlerini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilçemizin farklı noktalarında hizmet veren kültür, sanat ve gençlik merkezlerimizden alabilirler. Sanatsal ve kültürel aktivitelerle çocuklarımızın gelişim süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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