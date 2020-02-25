Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürpriz Doğum Günü Hediyesi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seven ve en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan Gün, Cumhurbaşkanı’nın doğum gününe özel olarak bir resmi tabloya döktü. 22 yaşındaki Muhammed Gün, 26 Şubat doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın yan yana oldukları fotoğrafı tabloya döken Gün, bu resmi Cumhurbaşkanı’na ulaştırmak istiyor. Çizdiği resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek isteyen engelli genci ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muhammed Gün kardeşimiz, Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününe ait resmi, sizlere hediye etmek istiyor” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “CUMHURBAŞKANIMIZA GÜZEL BİR HEDİYE OLMUŞ”

Gün’ü ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder. Şuanda Belediyemize bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizdeyiz. Muhammed Gün kardeşimiz sizlere olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününüze ait bu resmi, sizlere hediye etmek istiyor. Cumhurbaşkanımıza verilecek çok güzel bir hediye olmuş. Takdir buyurursanız inşallah kendi elleriyle hem doğum gününüzü kutlayacak hem de bu kendi elleriyle çizdiği resmi sizlere armağan etmek istiyor. Himmet buyurursanız efendim” dedi.

GÜN: “TEK HAYALİM ONU GÖRMEK VE ELİNİ ÖPMEK”

Muhammed Gün, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıp elini öpmek olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek ve elini öpmek. Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat doğum günü. Bende kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)