İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Şubat 2020 Salı 13:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürpriz Doğum Günü Hediyesi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini tabloya döktü. Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürpriz Doğum Günü Hediyesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seven ve en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan Gün, Cumhurbaşkanı’nın doğum gününe özel olarak bir resmi tabloya döktü. 22 yaşındaki Muhammed Gün, 26 Şubat doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın resmini çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın yan yana oldukları fotoğrafı tabloya döken Gün, bu resmi Cumhurbaşkanı’na ulaştırmak istiyor. Çizdiği resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek isteyen engelli genci ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muhammed Gün kardeşimiz, Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününe ait resmi, sizlere hediye etmek istiyor” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “CUMHURBAŞKANIMIZA GÜZEL BİR HEDİYE OLMUŞ”

Gün’ü ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder. Şuanda Belediyemize bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizdeyiz. Muhammed Gün kardeşimiz sizlere olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününüze ait bu resmi, sizlere hediye etmek istiyor. Cumhurbaşkanımıza verilecek çok güzel bir hediye olmuş. Takdir buyurursanız inşallah kendi elleriyle hem doğum gününüzü kutlayacak hem de bu kendi elleriyle çizdiği resmi sizlere armağan etmek istiyor. Himmet buyurursanız efendim” dedi.

GÜN: “TEK HAYALİM ONU GÖRMEK VE ELİNİ ÖPMEK”

Muhammed Gün, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıp elini öpmek olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek ve elini öpmek. Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat doğum günü. Bende kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bekir Develi Konferans Öncesi Başkan Güder’i Ziyaret Etti Bekir Develi Konferans Öncesi Başkan Güder’i...
Başkan Güder’den Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı Başkan Güder’den Üç Aylar ve Regaip Kandili...
Başkan Güder’den İlhan’a Hayırlı Olsun Ziyareti Başkan Güder’den İlhan’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Gedik Kültür Merkezi El Sanatları Galerisinde Mâhkumların El Emekleri Sergileniyor Gedik Kültür Merkezi El Sanatları Galerisinde Mâhkumların...
Şahabe-i Kübra Medresesi’nin Ayağa Kaldırılması İçin Çalışmalar Başlıyor Şahabe-i Kübra Medresesi’nin Ayağa Kaldırılması...
Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Yeşilyurt Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Yeşilyurt Belediyesinin...
Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesinin Yatırım Alanlarını İnceledi Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediyesinin Yatırım...
Başkan Güder, Elmasuyu Mahalle Sakinleriyle Biraraya Geldi Başkan Güder, Elmasuyu Mahalle Sakinleriyle Biraraya...
“Planlı ve Sistemli Çalışma, Başarının Anahtarıdır” “Planlı ve Sistemli Çalışma, Başarının Anahtarıdır”
“Yeşilyurt, Ödüllü ve Örnek Yatırımlarla Daha Fazla Büyüyecek” “Yeşilyurt, Ödüllü ve Örnek Yatırımlarla...
“5 Bin Kalıcı Konut Sene Sonuna Kadar Teslim Edilecek” “5 Bin Kalıcı Konut Sene Sonuna Kadar Teslim Edilecek”
Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Olarak İyi Bir Sınav Verdik” Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Olarak İyi...
Şubat Ayı Meclis Toplantısı Sona Erdi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Sona Erdi
Başkan Çınar, 14 Şubat Sevgililer Gününde Genç Çiftlerin Mutluluğuna Ortak Oldu Başkan Çınar, 14 Şubat Sevgililer Gününde Genç...
Battalgazi Belediyesi’nde 14 Şubat Yoğunluğu Battalgazi Belediyesi’nde 14 Şubat Yoğunluğu
Yukarı Çık
banner687

Bekir Develi Konferans Öncesi Başkan Güder’i...
Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’ konferansına katılmak için...

Haberi Oku