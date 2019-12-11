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11 Aralık 2019 Çarşamba 16:11

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Bayındır'dan Başkan Güder'e Ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Prof.Dr. Servet Bayındır’ı makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Bayındır'dan Başkan Güder'e Ziyaret
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Malatya Milli Türk Talebe Birliği’nin daveti üzerine ilimize gelen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Prof.Dr. Servet Bayındır, Milli Türk Talebe Birliği İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

BAYINDIR: “DAHA GÜZEL BİR MALATYA GÖRDÜM”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Prof.Dr. Servet Bayındır, “Malatya’ya bu benim ikinci gelişim. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendi sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya Milli Türk Talebe Birliği temsilciliğin daveti üzerine Malatya’ya geldik. Üniversitemizde bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizi de başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Malatya’nın gönlümüzde yeri başka. İlk geldiğim zaman daha farklı, ikinci geldiğim zaman daha farklı ve güzel bir Malatya gördüm. İnşallah Malatya’mız ile birlikte bütün ülkemizin daha da güzel günlere kavuştuğunu hep birlikte görürüz. Allah hepimize hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu hizmetlerle bu yolda yürümeyi, mücadele etmeyi ve nefesimizi bu yolda verebilmeyi nasip eylesin” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL HARİTASINI, KENDİMİZE DÜSTUR EDİNİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Prof.Dr. Servet Bayındır, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya il Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Milli Türk Talebe Birliği’nin misafiri olarak Malatya’mıza gelen Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurul Üyesi Prof.Dr. Servet Bayındır’ı Battalgazi Belediye’mizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Malatya Reisi seviyor. AK Parti kurulduğu günden bu zaman kadar Cumhurbaşkanımızın, Başkanımızın, Reisimizin yanında saf tutmuş, genelde seçimlerde ilk beşin içerisinde yer almış ve Cumhurbaşkanına sahip çıkan bir ilimiz. Battalgazi’miz müstesna bir ilçemiz. Tarihi ve kültürel geçmişi ile Medeniyetin başlangıç yeri olarak ifade ediyoruz Battalgazi’mizi. Battalgazi AK Partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 70-80 arasında destek vererek, rekor kırmayı başardı. Battalgazi’de ilçeler içerisinde yüzde 70.46 civarında oy alarak birinci olduk.Türkiye genelinde de ise 300-350 bin nüfuslu ilçeler arasında birinci olmamız bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bu yol da Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamıştır ve hiçbir zamanda yalnız bırakmayacaktır. Bizde Reisimizin buradaki temsilcileri olarak vatandaşımıza hizmetkâr olma adına, hizmet etme adına gece ve gündüz demeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Hizmet Belediyeciliği olsun, Sosyal Belediyecilik anlamında olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 seçimlerinden önce hepimiz için belirlemiş olduğu yol haritasında ki ilkeleri kendimize düstur edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.Hepimizin ortak amacı Dünya üzerinde mazlumun umudu ve ümidi olan Türkiye’nin daha çok güçlenmesidir. Bu bağlamda 24 saat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisiyle beraber emirlerine amade olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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