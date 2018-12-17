Darende Ağılbaşı’nda İçmesuyu Terfi Hattı Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’ne 4 bin 400 metre uzunluğunda terfi hattı yaptı.

Genel Müdür Mumcu: “Ağılbaşı Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun”

Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının son aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’ne içmesuyu terfi hattı inşa edildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu,“Ağılbaşı Mahallesi, MASKİ olarak il genelinde yaptığımız çalışmalardan sadece birisi. Mahallemizin uzun süredir su temini noktasında bazı sıkıntıları söz konusuydu. Ağılbaşı Mahallesi’nde bir süredir sürdürdüğümüz 4 bin 400 metre uzunluğundaki terfi hattı yapımını tamamladık. Bu çalışmayı MASKİ olarak İşletmeler Dairesi Başkanlığımız tamamen kendi ekibi ve makinalarıyla gerçekleştirdi. Hedefimiz Malatya’ya daha sağlam, daha sağlıklı ve uzun yıllar hizmet verecek bir altyapı oluşturabilmek. İnşallah Ağılbaşı Mahallemize hayırlı ve uğurlu olur. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)