İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:27

Darende Ağılbaşı’nda İçmesuyu Terfi Hattı Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’ne 4 bin 400 metre uzunluğunda terfi hattı yaptı.

Darende Ağılbaşı'nda İçmesuyu Terfi Hattı Tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Genel Müdür Mumcu: “Ağılbaşı Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun”

Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının son aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Darende ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’ne içmesuyu terfi hattı inşa edildi. 

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu,“Ağılbaşı Mahallesi, MASKİ olarak il genelinde yaptığımız çalışmalardan sadece birisi. Mahallemizin uzun süredir su temini noktasında bazı sıkıntıları söz konusuydu. Ağılbaşı Mahallesi’nde bir süredir sürdürdüğümüz 4 bin 400 metre uzunluğundaki terfi hattı yapımını tamamladık. Bu çalışmayı MASKİ olarak İşletmeler Dairesi Başkanlığımız tamamen kendi ekibi ve makinalarıyla gerçekleştirdi. Hedefimiz Malatya’ya daha sağlam, daha sağlıklı ve uzun yıllar hizmet verecek bir altyapı oluşturabilmek. İnşallah Ağılbaşı Mahallemize hayırlı ve uğurlu olur. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.   



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL