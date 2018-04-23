Darende’de 23 Nisan coşkusu

İlçe güreş sahasında devam eden kutlamalara kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Garnizon Komutanı Özkan Topal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin okuduğu şiirler ve yaptıkları gösteriler alanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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