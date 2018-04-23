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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:46

Darende’de 23 Nisan coşkusu

Darende’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Darende'de 23 Nisan coşkusu
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Kutlamalar, Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Etkinlikte öğrencilerin okuduğu şiirler ve yaptıkları gösteriler alanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İlçe güreş sahasında devam eden kutlamalara kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Garnizon Komutanı Özkan Topal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İHA
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