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16 Ekim 2018 Salı 16:33

Darende’de öğrencilere giyecek yardımı

Darende ilçesinde, hayırsever bir iş adamı tarafından gönderilen yardımlar öğrencilere dağıtıldı.

Darende'de öğrencilere giyecek yardımı
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Darende ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören, maddi durumu iyi olmayan bin 530 öğrenciye giyecek yardımı yapıldı. Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile İstanbul’da yaşayan Malatyalı bir iş adamı tarafından gönderilen yardım malzemeleri Vakıf Başkanı ve Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’nin de katılımı ile öğrencilere dağıtıldı. Burada konuşan Kaymakam Zengince, “Bu yıl da ilçemizde bin 530 öğrenciye giyecek desteğinde bulundukları için iş adamımıza ilçemiz adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda öğrenim gören öğrenciler arasından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin sevincine ortak olduklarını belirten Zengince, “Önümüzdeki kış aylarını rahat şekilde geçirecek olmaları bizleri de en az onlar kadar sevindirmiştir. Bu organizasyon ile giysi yardımı yapılan öğrencilerin tespitinden, dağıtımına kadar emeği geçenleri tebrik ederim” diye konuştu.



İHA
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