Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi Özel Çocukları Ağırladı

ÖZEL ÇOCUKLARA DEPREM EĞİTİMİ ANLATILDI

Yeşilyurt Belediyesi ile Beyazay Derneğinin ortak organizasyonuyla Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ağırlanan 25’e yakın otizmli çocuğa, teorik ve pratik olarak deprem eğitimi anlatıldı. Eğitimleri büyük ilgiyle takip eden ve mutlulukları gözlerinden okunan otizmli çocuklara satranç takımları hediye edildi.

“FARKINDALIK OLUŞTURAN HİZMETLER NEDENİYLE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Engelli vatandaşlara yönelik farkındalık yaratan hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Beyazay Derneği Şube Başkan Vekili Kazım Aydoğan, “ 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkında olmak için, engelsiz bir dünya için ‘Farkında Ol’ sloganıyla Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın destekleriyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde engelli kardeşlerimize deprem eğitimi verildi. Etkinliğimiz sonunda engelsiz bir dünya hedefi için de gökyüzüne dilek fenerlerini bırakacağız” dedi.

“BUGÜN ÖZEL MİSAFİRLERİMİZ VAR”

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ki eğitim programında özel çocukları yalnız bırakmayarak tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beyazay Derneğimizle ortaklaşa yaptığımız programda; engelli kardeşlerimizi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız, Çocuklarımızın eğitimleri ilgiyle takip etmeleri ve mutlu olmaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Cenab-ı Allah hepimiz afetlerden esirgensin ancak hepimizin de deprem bilincine sahip olmamız gerekmektedir. Çocuklarımızın eğitim dönemlerine bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bugünde bir kez daha toplumun dikkatini çekmek, otizmli çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bölgemizin en büyük deprem merkezimizde her açıdan özel ve anlamlı anlar yaşadık. Özel olarak hazırlanan eğitim programında evlatlarımızın mutluluğu, heyecanı ve yüzlerinde oluşan tebessüm her şeye değer, onlar bizim canımızdır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çilesiz mahallemizde yedi dönümlük alan üzerine Engelsiz Parkımızı tamamlayarak hizmete açtık. Görme Engelliler, Down Sendromlular ve Otizm Derneğine bina tahsis yaptık. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez organlar gibi medikal malzemeleri temin ediyoruz. Şu ana kadar 51’i akülü, 32’si manuel olmak üzere toplam 83 adet engelli arabası, 8 adet işitme cihazı ve 1 adet de protez kol, engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yollarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı engelli kardeşlerimize yönelik tasarlıyoruz ve hizmete sunuyoruz. Ülkemizde, son yıllarda, engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Yol ve kaldırım düzenlemeleri, sesli yaya geçitleri, kamu kurumlarına engelli girişleri, engelli lavaboları, asansörler gibi uygulamaların yanında; kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamının artırılması, son derece sevindirici gelişmelerdir. Yeşilyurt Belediyemiz’de çalışan personellerimizden %5’e yakını engelli kardeşlerimizdir, kadromuzda onlara da yer veriyoruz, birlikte çalışarak Yeşilyurt’umuza hizmet ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını ne kadar kolaylaştırırsak, ne kadar faydalı hizmetler yaparsak toplumsal hayata katılımlarını o denli artırmış oluruz, bizler bu konuda duyarlı bir hizmet felsefesine sahibiz. Bugün ki güzel ve anlamlı organizasyonda desteklerini esirgemeyen Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesine, AFAD’a ve eğitim programımıza katılan özel kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünde ‘Engelsiz Bir Dünya’ hedefiyle hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)