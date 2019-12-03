İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Aralık 2019 Salı 13:52

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi Özel Çocukları Ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi,‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ‘Farkında Ol’ sloganıyla ‘Otizmli Çocuklara Deprem Eğitimi’ programı düzenledi.

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi Özel Çocukları Ağırladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

ÖZEL ÇOCUKLARA DEPREM EĞİTİMİ ANLATILDI

Yeşilyurt Belediyesi ile Beyazay Derneğinin ortak organizasyonuyla Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ağırlanan 25’e yakın otizmli çocuğa, teorik ve pratik olarak deprem eğitimi anlatıldı. Eğitimleri büyük ilgiyle takip eden ve mutlulukları gözlerinden okunan otizmli çocuklara satranç takımları hediye edildi.

“FARKINDALIK OLUŞTURAN HİZMETLER NEDENİYLE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Engelli vatandaşlara yönelik farkındalık yaratan hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Beyazay Derneği Şube Başkan Vekili Kazım Aydoğan, “ 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkında olmak için, engelsiz bir dünya için ‘Farkında Ol’ sloganıyla Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın destekleriyle Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde engelli kardeşlerimize deprem eğitimi verildi. Etkinliğimiz sonunda engelsiz bir dünya hedefi için de gökyüzüne dilek fenerlerini bırakacağız” dedi.

“BUGÜN ÖZEL MİSAFİRLERİMİZ VAR”

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde ki eğitim programında özel çocukları yalnız bırakmayarak tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Beyazay Derneğimizle ortaklaşa yaptığımız programda; engelli kardeşlerimizi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız, Çocuklarımızın eğitimleri ilgiyle takip etmeleri ve mutlu olmaları hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Cenab-ı Allah hepimiz afetlerden esirgensin ancak hepimizin de deprem bilincine sahip olmamız gerekmektedir. Çocuklarımızın eğitim dönemlerine bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bugünde bir kez daha toplumun dikkatini çekmek, otizmli çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bölgemizin en büyük deprem merkezimizde her açıdan özel ve anlamlı anlar yaşadık. Özel olarak hazırlanan eğitim programında evlatlarımızın mutluluğu, heyecanı ve yüzlerinde oluşan tebessüm her şeye değer, onlar bizim canımızdır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çilesiz mahallemizde yedi dönümlük alan üzerine Engelsiz Parkımızı tamamlayarak hizmete açtık. Görme Engelliler, Down Sendromlular ve Otizm Derneğine bina tahsis yaptık. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez organlar gibi medikal malzemeleri temin ediyoruz. Şu ana kadar 51’i akülü, 32’si manuel olmak üzere toplam 83 adet engelli arabası, 8 adet işitme cihazı ve 1 adet de protez kol, engelli vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yollarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı engelli kardeşlerimize yönelik tasarlıyoruz ve hizmete sunuyoruz. Ülkemizde, son yıllarda, engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Yol ve kaldırım düzenlemeleri, sesli yaya geçitleri, kamu kurumlarına engelli girişleri, engelli lavaboları, asansörler gibi uygulamaların yanında; kamu kurum ve kuruluşlarında engelli personel istihdamının artırılması, son derece sevindirici gelişmelerdir. Yeşilyurt Belediyemiz’de çalışan personellerimizden %5’e yakını engelli kardeşlerimizdir, kadromuzda onlara da yer veriyoruz, birlikte çalışarak Yeşilyurt’umuza hizmet ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını ne kadar kolaylaştırırsak, ne kadar faydalı hizmetler yaparsak toplumsal hayata katılımlarını o denli artırmış oluruz, bizler bu konuda duyarlı bir hizmet felsefesine sahibiz. Bugün ki güzel ve anlamlı organizasyonda desteklerini esirgemeyen Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesine, AFAD’a ve eğitim programımıza katılan özel kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünde ‘Engelsiz Bir Dünya’ hedefiyle hazırlanan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan Engelimi Unutsam” Etkinliği Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan Engelimi...
Başkan Çınar’dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ Mesajı Başkan Çınar’dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler...
Başkan Güder’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı Başkan Güder’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...
Battalgazi Belediyesi Küresel Gazeteciler Konseyini Ağırladı Battalgazi Belediyesi Küresel Gazeteciler Konseyini...
Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları Bir Araya Getirdi Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları...
Başkan Çınar, “Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza Neden Oluyor” Başkan Çınar, “Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza...
Battalgazi Belediyesi, Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor Battalgazi Belediyesi, Yüzleri Güldürmeye Devam...
Başkan Güder, “İmarda Kat Sayıyı Arttırdık” Başkan Güder, “İmarda Kat Sayıyı Arttırdık”
Milletvekili Tüfenkçi İle Başkan Çınar, Sütlüce’de Öğretmenler Ve Öğrencileri Ziyaret Etti Milletvekili Tüfenkçi İle Başkan Çınar, Sütlüce’de...
Başkan Güder, ”Öğretmenlerimiz Medeniyetimizin ve Kültürümüzün Mimarlarıdır” Başkan Güder, ”Öğretmenlerimiz Medeniyetimizin...
Başkan Güder, ”Gençlerimizin Emrine Amadeyiz” Başkan Güder, ”Gençlerimizin Emrine Amadeyiz”
Başkan Osman Güder’den Öğretmenler Günü Mesajı Başkan Osman Güder’den Öğretmenler Günü Mesajı
Eskimalatya’da ki asayiş ve trafik sorunları ele alındı Eskimalatya’da ki asayiş ve trafik sorunları ele...
Başkan Çınar, “Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan Ve Yol Göstericidir” Başkan Çınar, “Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan...
Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini Gezdi Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan...
Battalgazi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Elimi Tutsan Engelimi Unutsam” adlı...

Haberi Oku