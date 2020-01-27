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27 Ocak 2020 Pazartesi 15:25

Deprem Gerçeği İle Yaşamalı Ve Ona Göre Tedbirler Almalıyız

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin sayılı Deprem Eğitim Merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin, deprem eğitiminin yaygınlaşması ve toplumsal bilincin kuvvetlenmesi noktasında ciddi hizmetler sunduğunu söyledi.

Deprem Gerçeği İle Yaşamalı Ve Ona Göre Tedbirler Almalıyız
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DEPREM EĞİTİM SİMÜLASYON VE BİLİM ATÖLYESİ, HİZMETLERİYLE FARKINDALIK YARATIYOR

Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetleri kapsamında yapımını tamamlayarak faaliyete sunduğu Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, açıldığı günden beri gerek hizmet alanları, simülasyon odası, mekânlarıyla ve gerekse de AFAD’tan gelen eğitimcilerin gözetiminde gerçekleşen ders programlarıyla, deprem konusunda toplumsal bilincin oluşması bakımında farkındalık yaratan hizmetler sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, eğitim programları ve hizmetleriyle toplumda deprem bilincinin tam manasıyla yerleşmesi bakımında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“2019 YILINDA 900 ÖĞRETMEN İLE 1.370 ÖĞRENCİMİZE DEPREM EĞİTİMİ VERDİK”

Türkiye’nin sayılı Deprem Eğitim Merkezlerinden bir tanesini Yeşilyurt’ta hizmete sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “24 Ocak Cuma günü saat 20:55’te Merkez Üssü Elazığ Sivrice olan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı deprem hadisesinden sonra deprem eğitimi ve bu noktada toplumsal bilincin sağlanmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha karşımıza çıktı. Malatya’nın da deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür hadislerle her an karşılaşma durumumuz olduğu gerçeğiyle yaşamalı ve ona göre gerekli tedbirleri almalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta eğitim hizmetlerimiz kapsamında faaliyete sunduğumuz Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemiz teknik alt yapısı, simülasyon odası ve alanında deneyimli eğitimcilerin gözetiminde gerçekleşen ders programıyla bu alandaki eksikliği giderecek alt yapıya sahiptir. Ülkemizin sayılı Deprem Eğitim Merkezlerinden olan bu merkezimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve AFAD Malatya Şubesiyle yaptığımız program çerçevesinde kentimizin tüm bölgelerindeki okullarda çalışan öğretmenlerimize ve anaokulundan başlamak üzere ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimize yönelik deprem eğitimleri veriyoruz. 2019 yılında merkezimizde 900 öğretmen ile 1.370 öğrencimizi misafir ederek teorik ve pratik olarak deprem eğitimi verdik. Özel günlerde burada etkinlikler düzenliyoruz, en sonra Dünya Engelliler Gününde özel misafirlerimizi misafir edip, deprem eğitimi verdik. Yarıyıl tatilinden sonra eğitim programlarımız devam edecektir.” dedi.

“DEPREM EĞİTİMİ HEPİMİZ İÇİN GEREKLİ”

Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde kalıcı ve nitelikli eğitimlerin verildiğini söyleyen Başkan Çınar, “Merkezimizde deprem öncesinde hangi tedbirler alınmalı, depreme yakalandığımız an neler yapmalıyız, nerede durmalıyız, evimizde ya da işyerimizdeki eşyalarımızı nasıl yerleştirmeliyiz, deprem öncesinde hazırlanacak çantamızda neler bulundurmalıyız, depremi en az hasarla nasıl atlatmalıyız gibi her yönüyle önemli ve hassas konularda bilimsel veriler ışında kalıcı ve nitelikli eğitimler verilmektedir. Ayrıca merkezimizde bulunan simülasyon odamızda bugüne kadar gerçekleşen depremlerin şiddetlerini katılımcılara bire bir yaşatıp, sarsıntıların hangi boyutlarda gerçekleştiğini ve etkilerini gösteriyoruz. Deprem eğitimi hiç şüphe yok ki hepimiz için gerekli olan çok önemli bir konudur. Deprem bilinci ile yaşarsak, gerekli eğitimleri alır uygularsak olası tehlikelerden korunabilir ya da az hasarla atlatabiliriz. Her alanda en güzel ve faydalı hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırma sorumluluğumuz gereği hizmete sunduğumuz ve bölgemizde başka bir örneği olmayan bu merkezimizde tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim programlarımıza çok yakın zamanda başlayacağız. Vatandaşlarımızın bu noktada bizlerden yoğun talepleri var, bizlerde merkezimizde bu yönde bir plan ve program yapmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Deprem konusunda tüm halkımızın bilinçlenmesi, yeterli seviyede deprem eğitimi alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her şeyin başı eğitim ve sağlıktır. Bizlerde bu konuda çok hassas ve duyarlı bir hizmet felsefesine sahibiz ve insanımızın hem doğru bir eğitim alması hem de sağlıklı şekilde hayatını sürdürmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnsan sağlığının korunması adına faydalı ve güzel eğitimlerin verildiği, nezih ve modern alanlara sahip kıymetli bir eseri Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Deprem eğitimleri konusunda katkı ve desteklerini esirgemeyen AFAD’a, İl ve İlçe Müdürlüklerimize, öğretmenlerimize ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerken, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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