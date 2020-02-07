Deprem Sonrası Battalgazi Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrası ilçede oluşan hasarın son durumu hakkında ilçedeki mahalle muhtarlarının katılım sağladığı bir istişare toplantısı düzenledi. 24 Ocak Depremi’ni konu edinen istişare toplantısında konuşan Başkan Güder, “Depremin ilk anından itibaren sahadaydık ve halen sahadayız. Sorunları hep beraber çözmeye edeceğiz. Çok şükür güzel bir süreç yönettik” dedi.

24 Ocak günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminin ardından ilçede oluşan hasarları ve bölgedeki son durumu ele almak üzere muhtarlarla istişare toplantısı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki mahalleler hakkında muhtarlara genel bilgiler aktardı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ında katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda muhtarlar, Milletvekili Çalık ve Başkan Güder’e deprem sonrası mahallelerinde oluşan hasarları anlatarak, karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

ORTAÇ VE BULGURU: “DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Devletimizin büyüklüğünü bu depremde gördük. Aciliyetle hasar tespiti yapıldı ve anında müdahale edildi. Başkanımız Osman Güder de her zaman bizlerin yanında oldu” derken, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Kemal Bulguru’da şunları söyledi: “Tespit konusunda bazı tespiti yapılmayan binalarız var. Temennimiz bunlarında en kısa sürede yapılması. Bu tespitler yapılarsa vatandaşlarımız binalarına içi rahat bir şekilde gireceklerdir” dedi.

KAHVECİ: “HÜKÜMETİMİZ YOĞUNLUĞUNU BU BÖLGEYE VERDİ”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise “Yaşanan bazı sıkıntılar var ama bunlar kısa sürede halledilecektir. Hükümetimiz bütün yoğunluğunu bu bölgeye verdi. Hasar tespitleri ile birlikte sorunlar kısa sürede çözüme kavuşacak. Afet yaşandıktan sonra hükümetimiz bütün imkânları seferber etti. Hükümetimiz güçlü ve bu afeti de en az sorunla halledecektir” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “YIKIM ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğünün altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu felakette hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarını sabırlar diliyorum. İnşallah Allah’ım böylesine bir olayı bir daha yaşatmaz. Elazığ’da yaşanan 6.8’lik depremden sonra Malatyamızda en fazla etkilenen ilçe Battalgazi oldu. Fakat biz bu depremde güzel bir süreç yönettik. İl yöneticileri ve ilçe yöneticileri olarak ilk andan itibaren sahadaydık. İlimizi ve ilçemizi ziyaret eden Bakanlarımız, Yardımcıları ve yöneticilerimiz ile birlikte sürekli toplantılar yaptık ve halen yapıyoruz. Hasar tespiti için Malatya’da 30 bine yakın müracaat oldu. Sizlerde takdir edersiniz ki, bu müracaatları değerlendirmek kolay değil. Önceliğimiz ağır hasarlı olan binalar olarak çalışmalarımıza başladık. Bu noktada en büyük yardımcılarımız tabi ki muhtarlarımız oldu. Şuana kadar Battalgazi’mizde 16 tane bina, 26 tane de bağımsız daire yıkık vaziyette. Ağır hasarlı bina sayımız 598 bağımsız bölüm olarak, bin 181 orta hasarlı 195 bağımsız bölüm 514, az hasarlı bin 150 bağımsız bölüm olarak 3 bin 59’dur. Hasarsız yapılan tespitlerde 3 bin 528 bağımsız birim olarak ta 10 bin 69’dur. Tabi acil yıkılması tespit edilen bina sayımız şuana kadar 85 binamız var. Bağımsız bölüm olarak ta 228 bağımsız bölümün yıkılması gerekiyor. Şuan 85 bina içerisinde 43 tanenin Valilik olurunu aldık. Biliyorsunuz bunlar kaymakamlık üzerinde mülkiyet sahiplerine tebliğ edilecek. O tebliğden sonra 3 gün içerisinde onların yıkımı gerçekleştirilecek. Şuana kadar Atmaca apartmanında yıkımı gerçekleştiriliyor. Kireç ocağında 6 tane binamızı yıktık ki bu sayı 56 daireye tekabül ediyor. Yıkım çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” şeklinde konuştu.

“BATTALGAZİ’DE 7 OKUL BOŞALTILACAK”

Battalgazi’de 7 Okulun boşaltılacağı bilgisini paylaşan Başkan Güder, “Battalgazi ilçemizde ağır hasarlı 7 okulumuz var. Pazartesi inşallah Battalgazi’mizde okullarımız açılacak. Boşaltılacak okulların isimleri şöyle; Çolakoğlu İlkokulu, Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kuluşağı İlkokulu, Melekbaba İlk ve Ortaokulu, Malatya Lisesi Ek Binası, Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek binası ve Kazım Karabekir İlkokulu hasarlı binamız. Buralarda taşıma yapılacak. Sorunlarımızı el birliğiyle hep birlikte çözeceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZ MUHTARLARIMIZ OLDU”

Bu süreçte muhtarların kendilerine büyük destek verdiğini de belirten Başkan Güder, “Son olarak şunu ifade edeyim. Muhtarlarımız bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Yükümüzü aldılar, üzerimize yük bindirmediler. Sizlere teşekkür ediyorum. Toplantıda aramızda olan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Her zaman sahadaydı. Her daim bizlerin yanındaydı. İlçelerde ve Battalgazi’mizdeki vatandaşların yaralarını sarmak için gerek Cumhurbaşkanımız olsun gerekse Bakanlarımız ile uzun uzun görüşmeler yaptı. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Ben burada kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK: “İLK ETAPTA 2 BİN 500 KONUT YAPILACAK”

Depremde, Van’da yaşanan çığ felaketinde ve uçak kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Muhtarlarımız ile birlikte yaralarımızı sarmak için mücadele ediyoruz. Depremin hemen akabinde Malatya Valiliğinde kriz merkezinde toplantı gerçekleştirdik. Sonrasında Doğanyol ilçemize gittik ve jandarma AFAD sağlık ekiplerimiz orada çalışma yapıyorlar. Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 24 saat geçmeden Doğanyol ilçemize geldi. Bizim için öncelikle yıkım altında kalan canlardı. Onları çıkardık ve sonrasında yaraların sarılması için büyük çaba gösterdik. Türkiye’nin her bir yerinden Malatya’mıza yardımlar geldi. Yaklaşık 3 milyon 25 TL evleri yıkılan vatandaşlarımıza anında destek verildi. 830 bin TL de eşya yardımı yapıldı. Yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Ön hasar tespiti yapıldı. 2. hasar tespiti için de Çevre ve Şehircilik İl Bakanlığımızın ekipleri hepsi sahada çalışıyorlar. Malatya’mızda şuan ilk etapta 2 bin 500 tane konut yapılacak. Bunlardan bin 500’ü ilçe merkezlerimizde, bin tanesi de vatandaşlarımızın bölgesine göre mahallesinde yapılmak üzere planlandı. Battalgazi ilçemiz içinde Gelincik Tepesinde konutlar yapılacak. O bölgenin rezerv alanı ilan edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. O bölgeye evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerinin yapılması için destek istedik. Bakanlığımız da desteklerini TOKİ aracılığıyla verecek. 500 konut ilk etapta yapılacak ve diğer süreçte de diğerleri yapılacak” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)